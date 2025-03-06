Вестник Кавказа

Террористы готовили теракт в Ставрополе

Террористы готовили теракт в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье пресекли подготовку теракта на 23 февраля. В тайниках и схронах нашли самодельные взрывчатки и детонаторы.

Подготовка террористического акта на День защитника Отечества в Ставрополе пресечена сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Отмечается, что четверо мужчин стали членами одной запрещенной на территории России террористической организации и собирались устроить взрыв 23 февраля.

В ФСБ подчеркнули, что в сделанных задержанными тайниках и схронах сотрудники правоохранительных органов нашли самодельные взрывчатки и детонаторов.

В ведомстве добавили, что против задержанных заведено уголовное дело.

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