Террористы готовили теракт в Ставрополе

На Ставрополье пресекли подготовку теракта на 23 февраля. В тайниках и схронах нашли самодельные взрывчатки и детонаторы.
Подготовка террористического акта на День защитника Отечества в Ставрополе пресечена сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Отмечается, что четверо мужчин стали членами одной запрещенной на территории России террористической организации и собирались устроить взрыв 23 февраля.
В ФСБ подчеркнули, что в сделанных задержанными тайниках и схронах сотрудники правоохранительных органов нашли самодельные взрывчатки и детонаторов.
В ведомстве добавили, что против задержанных заведено уголовное дело.