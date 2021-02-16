Азербайджан получил доступ к интернету Starlink

Спутниковый интернет Starlink провели в Азербайджан. Договор об этом был заключен еще в 2023 году.

В Азербайджане стал доступен высокоскоростной спутниковый интернет Starlink. Сообщение об этом распространила компания в своих социальных сетях.

Договор о перепродаже интернета Starlink был заключен между "Азеркосмосом" и американской компанией SpaceX, созданной бизнесменом и ныне политиком Илоном Маском, еще в 2023 году.

Starlink – это глобальная спутниковая система, которая обеспечивает доступ в интернет даже в удаленных районах, где нет развитой инфраструктуры. Скорость соединения соответствует стандарту 5G.