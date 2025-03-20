Израильские военные атаковали склад БПЛА "Хезболлы"

Израиль поразил военные цели в Бейруте. Под удар попал склад беспилотников "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала склад беспилотников "Хезболлы" в Бейруте. Об этом поведала пресс-служба ЦАХАЛ.

"Недавно ЦАХАЛ нанесла удар по объекту террористической инфраструктуры, который воздушное подразделение "Хезболлы" использовало для хранения беспилотников, в районе Дахия - террористическом оплоте "Хезболлы" в Бейруте"

– ЦАХАЛ

Отметим, что сегодня произошло обострение на границе Ливана и Израиля. Израильские войска применили артиллерию для ударов по ряду приграничных районов Ливана. Это был ответ на огонь со стороны ливанских военных.

Согласно информации СМИ, премьер Ливана Наваф Салам поручил разобраться в инциденте с обстрелом и задержать причастных к этому военных.