Проверка АЗС Ставрополья выявила массу недостатков

Далеко не все автозаправочные станции (АЗС) в Ставропольском крае неукоснительно выполняют все требования правил безопасности, показала масштабная проверка, проведенная краевой прокуратурой, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
"Вмешательства прокуроров потребовали допущенные на 60 заправках факты грубого нарушения правил и норм промышленной и пожарной безопасности. Установлены случаи эксплуатации таких объектов без лицензий лицами, не прошедшими специального обучения"
- прокуратура Ставропольского края
Наиболее частым нарушением на проблемных АЗС оказалось или полное отсутствие, или недоукомплектация предписанных инструкциями средств пожаротушения, топливо на некоторых из них хранилось в не предусмотренных для этого емкостях, а иногда – даже в наземных незакрепленных резервуарах, передает "Интерфакс".
Все эти нарушения – прямые предпосылки угрозы пожаров и взрывов, а также причинения вреда здоровью людей и окружающей среде, отметили в ведомстве.
Прокуратура края установила сроки устранения всех выявленных в ходе проверки нарушений и взяла выполнение предписаний на контроль, добавили в надзорном ведомстве.