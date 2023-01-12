Проверка АЗС Ставрополья выявила массу недостатков

Масштабная проверка автозаправочных станций Ставропольского края показала, что на ряде объектов грубо нарушаются правила промышленной и пожарной безопасности – прокуратура края взяла под контроль устранение нарушений.

Далеко не все автозаправочные станции (АЗС) в Ставропольском крае неукоснительно выполняют все требования правил безопасности, показала масштабная проверка, проведенная краевой прокуратурой, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Вмешательства прокуроров потребовали допущенные на 60 заправках факты грубого нарушения правил и норм промышленной и пожарной безопасности. Установлены случаи эксплуатации таких объектов без лицензий лицами, не прошедшими специального обучения"

- прокуратура Ставропольского края

Наиболее частым нарушением на проблемных АЗС оказалось или полное отсутствие, или недоукомплектация предписанных инструкциями средств пожаротушения, топливо на некоторых из них хранилось в не предусмотренных для этого емкостях, а иногда – даже в наземных незакрепленных резервуарах, передает "Интерфакс".

Все эти нарушения – прямые предпосылки угрозы пожаров и взрывов, а также причинения вреда здоровью людей и окружающей среде, отметили в ведомстве.

Прокуратура края установила сроки устранения всех выявленных в ходе проверки нарушений и взяла выполнение предписаний на контроль, добавили в надзорном ведомстве.