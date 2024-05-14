Вестник Кавказа

Власти Махачкалы возьмутся за автозаправки

Власти Махачкалы возьмутся за автозаправки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проверки автозаправок запланированы в Махачкале. Для этого в столице республики начнет работу межведомственная комиссия. Задача – наведение порядка на АЗС.

Махачкалинский градоначальник Юсуп Умавов анонсировал масштабные проверки автозаправок города. Он отметил, что для этого сформирована межведомственная комиссия.

По словам мэра столицы Дагестана, задача комиссии будет заключаться в наведении порядка в работе станций, которые находятся на территории города.

Глава Махачкалы подчеркнул, что комиссия будет взаимодействовать с правоохранительными органами. Она приступит к своим обязанностям в ближайшие дни.

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