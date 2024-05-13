Вестник Кавказа

В Махачкале продолжается реконструкция парка

В Махачкале продолжается реконструкция парка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанской столице проводится реконструкция парка Сулеймана Стальского. Работы проводятся за счет меценатских средств.

Парк Сулеймана Стальского – одно из самых популярных мест отдыха жителей и гостей столицы Дагестана. Сейчас здесь идут работы по реконструкции. Первый этап уже завершен. Об этом проинформировал представитель администрации столицы.

В ходе первого этапа реконструкции парка была благоустроена территория: отремонтированы дорожки для прогулок, установлены новые скамейки, обновлены детские площадки.

"За короткий срок нам удалось завершить первый этап реконструкции парка имени народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского в Махачкале. Финансирование работ по реконструкции парка к 155-летию Сулеймана Стальского проводилось благотворительным фондом "Купол надежды" за счет меценатских средств, выделенных Сулейманом Керимовым"

– Нариман Темуркаев

После завершения первого этапа реконструкции парка Сулеймана Стальского в Махачкале на очереди новые изменения. Планируется расширение зон отдыха, создание уникальных ландшафтных решений, а также внедрение современных технологий для улучшения сервиса.

Напомним, что в этом году в республике отмечается юбилей народного поэта.

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