Вестник Кавказа

Турция поставила рекорд по импорту СПГ

Турция поставила рекорд по импорту СПГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция третий месяц подряд импортирует не менее 2 млн тонн СПГ. Поставки в феврале стали рекордными по объему.

Импорт сжиженного природного газа за февраль в Турцию оказался рекордным. Страна закупила более 3 млрд куб м газа, что почти вдвое превысило показатели годичной давности, информирует Евростат. 

Отмечается, что Турция в последние три месяца закупает не менее 2 млн тонн СПГ ежемесячно. Газовые хранилища республики были заполнены на 90% во второй месяц года, что значительно больше показателей года минувшего, когда терминали были загружены в среднем на треть. 

Сообщается, что в оптовая цена за СПГ в Европе за февраль составила почти $550 против чуть более $500 в январе.

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