Мужчину наказали за телефонный терроризм на Ставрополье

Суд на Ставрополье избрал меру наказания для телефонного террориста. Он сообщил о подготовке теракта в одном из культурных учреждений.

В Ставропольском крае определились с наказанием для мужчины, занимавшегося телефонным терроризмом. Об этом рассказали 28 марта в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что житель Зеленокумска позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте в здании Дворца культуры имени И. А. Усанова.

Была проведена проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установили, что информация о подготовке теракта не соответствует действительности.

"В ходе проверки сообщения, полученного сотрудниками правоохранительных органов, данные сведения не нашли своего подтверждения"

– УФСБ

Мужчину осудили на два года условно. Приговор суда уже вступил в силу.