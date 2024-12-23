Вестник Кавказа

Мужчину наказали за телефонный терроризм на Ставрополье

Мужчину наказали за телефонный терроризм на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд на Ставрополье избрал меру наказания для телефонного террориста. Он сообщил о подготовке теракта в одном из культурных учреждений.

В Ставропольском крае определились с наказанием для мужчины, занимавшегося телефонным терроризмом. Об этом рассказали 28 марта в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что житель Зеленокумска позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте в здании Дворца культуры имени И. А. Усанова.

Была проведена проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установили, что информация о подготовке теракта не соответствует действительности. 

"В ходе проверки сообщения, полученного сотрудниками правоохранительных органов, данные сведения не нашли своего подтверждения"

– УФСБ

Мужчину осудили на два года условно. Приговор суда уже вступил в силу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
620 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Севастополь сегодня атаковали анонимные звонки о минировании

Севастополь сегодня атаковали анонимные звонки о минировании

Хулиганы снова &quot;минируют&quot; школы и вузы Невинномысска

Хулиганы снова "минируют" школы и вузы Невинномысска

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников

Власти Крыма решили взяться за телефонных мошенников

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске

Сразу 13 объектов &quot;заминировали&quot; в Кисловодске

Сразу 13 объектов "заминировали" в Кисловодске

Поезд &quot;заминировали&quot; телефонные террористы на Ставрополье

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств

Краснодарские школы проверяют на наличие взрывных устройств

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Юных телефонных &quot;террористов&quot; поймали на Ставрополье

Юных телефонных "террористов" поймали на Ставрополье

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы