Книгу донской писательницы по достоинству оценили на выставке в Минске

В столице Республики Беларусь городе Минск прошла международная книжная выставка, жюри которой высоко оценило творчество ростовской писательницы Светланы Фадеевой – она получила премию за свою очередную книгу.

Писательница Светлана Фадеева из Ростова-на-Дону стала призером Минской международной книжной выставки – она получила премию за свою новую детскую книгу "Мистер Ракушка".

Новая книга донской публицистки – далеко не первая в ее творчестве, ее удивительные истории о приключениях казалось бы обыкновенного речного моллюска высоко оценило авторитетное жюри конкурса, передает "АиФ-Ростов".

"Книга учит юных читателей верить, что нет ничего невозможного, если ты этого хочешь всем сердцем"

- Светлана Фадеева

В багаже ростовской писательницы уже более двух десятков не менее увлекательных детских книг, благодаря которым она не раз становилась победителем и призером многих международных литературных конкурсов.