Вестник Кавказа

Народная библиотека заработала в Железноводске

Народная библиотека заработала в Железноводске
© Фото: telegram-канал мэра Железноводска
В Курортном парке Железноводска открылась народная библиотека, куда любой желающий может сдать ненужные книги и взять на время те, что интересны. Срока держания книг на руках нет.

В Железноводске открылась народная библиотека. Ее стенды расположены в Курортном парке, рассказали в мэрии.

"В Курортном парке Железноводска появились стенды народной библиотеки. Любой желающий сможет воспользоваться: взять книгу в любом месте, где размещены специальные брендированные книжные стеллажи и вернуть после прочтения"

- администрация Железноводска

Сроков сдачи книги обратно на стенд нет. Как уточняют в мэрии, книгу можно забрать с собой в родной регион, если к концу отдыха не удалось ее завершить. Вернуть книгу можно либо через друзей, либо во время повторной поездки в город.

Власти Железноводска призвали всех желающих оставлять те книги на библиотечных стендах, которые уже не придется перечитывать.

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