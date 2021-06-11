За порядком в парках Железноводска будут следить "умные" видеокамеры

В скором времени в парках и на улицах курортного Железноводска в Ставропольском крае появятся новые видеокамеры, которые будут включены в систему "Умного города" и будут контролировать обстановку в местах скопления людей.

Вскоре на улицах курортного ставропольского Железноводска, а также в любимых городских парках его жителей и курортников будут установлены тридцать новых видеокамер "Умного города", сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В городе Железноводске установят еще 30 камер видеонаблюдения, которые подключат к системе "Умный город". Система видеонаблюдения выполняет свои важнейшие первостепенные функции: фиксирует правонарушения, распознает лица"

- пресс-служба горадминистрации

Это уже не первые такие устройства, которые установлены на курорте: они уже доказали свою эффективность, уже не раз позволив через систему "Умный город" выявить и задержать нарушителей общественного порядка и закона в городе-курорте. С их помощью удалось и снизить уровень преступности - все данные с видеокамер системы передаются правоохранителям, что существенно облегчает им работу по поиску и задержанию преступников или правонарушителей, передает ТАСС.

Конечно, сами камеры хулиганство или преступления не предотвращают, однако заметно снижают риск таких нарушений. А теперь они будут следить за порядком не только на городских улицах, но и в Парке Говорухина и в Курортном парке, - пообещал глава города Евгений Бакулин.