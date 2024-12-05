Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Власти Железноводска намерена провести восстановительные работы на тех общественных пространствах, где "поработали" вандалы, чтобы восстановить загубленные ими объекты.

Несколько парков Железноводска обретут вторую жизнь после совершенного в них вандализма, поведал глава города-курорта Евгений Бакулин.

Первым из таких объектов он назвал Школьный сквер, предназначенный для детей, – по словам градоначальника, он, к сожалению, был серьезно поврежден в 2024 году.

" Все было сделано для детей, но спустя некоторое время вырвали лавочки. Готовим сейчас дефектные ведомости, будем проводить ремонт"

– Бакулин

Мэр уточнил, что вандалы не пощадили и "Комсомольскую поляну", расположенную в поселке Иноземцево, передает "Интерфакс".

Бакулин отметил, что рассматривается такой вариант, как установка в этом парке бетонного роллеродрома, и выразил надежду, в бюджете найдется достаточно средств.

В целом чиновник анонсировал на 2025 год активные работы по ремонту и обслуживанию общественных пространств.

Кроме того, мэр назвал локацию, к которой пользующиеся ею отнеслись с наибольшей бережливостью. По его словам, это сквер Капка.