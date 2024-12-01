Вестник Кавказа

Крещение 2025: бассейн с теплой минералкой установят для детей в Железноводске

Крещение 2025: бассейн с теплой минералкой установят для детей в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юные жители и гости Железноводска смогут принять участие в Крещенских купаниях, окунувшись в специально созданный для них бассейн с теплой минеральной водой.

Власти Железноводска готовятся к купаниям на Крещение Господне – купели устраиваются на озере "30'Ка", а для детей организуют особый бассейн, рассказали в мэрии.

"В курортном Железноводске готовятся к Крещенским купаниям, священники традиционно освятят водоемы города и основное погружение пройдет в курортное озеро "30'Ка""

– власти города

Кроме того, подчеркивается в заявлении, для юных верующих создадут бассейн, который наполнял горячей минеральной водой.

Такое место для купания уже оборудовалось год назад, тогда в рамках эксперимента. Им воспользовались свыше двух тысяч человек.

Как уточнил мэр города Евгений Бакулин, на прошлое Крещение проявились ряд недочетов, связанных с теплым бассейном. На этот раз их планируется устранить.

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