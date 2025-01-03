Крещенские купания в Сочи отпразднуют в безопасных купелях

Сочи в Краснодарском крае активно готовится к Крещению. К празднику будут созданы специальные безопасные купели, которые будут охранять сотрудники чрезвычайных ведомств. В необорудованных местах купаться запретили.

Власти Сочи готовят специальные места для крещенских купаний. Рядом с ними будут дежурить спасатели, полицейские и врачи, готовые оказать помощь купающимся в любой момент, рассказал мэр города Андрей Прошунин.

"В дни Крещенских купаний, которые традиционно пройдут 18 и 19 января, подготовим организованные места на морских пляжах и в речных купелях. Позаботимся о том, чтобы окунаться там было безопасно: оборудуем настилами, выделенными дорожками заплыва, пунктами обогрева"

- Сергей Прошунин

Он напомнил, что купаться в необорудованных местах, например, около закрытых пляжей, небезопасно. Городские власти установят дополнительные ограждения и организуют специальный патруль, который будет следить за нарушителями.