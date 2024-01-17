Вестник Кавказа

Четыре бассейна и купель для детей установят на Крещение в Ессентуках

Четыре бассейна и купель для детей установят на Крещение в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ессентуков смогут совершить крещенские купания в специально оборудованных бассейнах на городском озере, рассказали власти. Для детских купаний будет установлена купель с теплой водой. Готовятся также концерт и угощения.

Особые места для купания создадут на Крещение в Ессентуках, рассказали в мэрии.

Всех верующих в Крещенскую ночь приглашают на городское озеро.

"Для жителей будут работать четыре бассейна, баня, а для самых маленьких гостей установим купель с теплой водой"

– Владимир Крутников

Освящение воды начнется за пять минут до полуночи.

По словам градоначальник, сейчас к празднику готовится концертная программа. Всех гостей ждет угощение – вареники и печенье, а также сладости для самых маленьких. Маленьким зрителям дадут сладости.

Совершившие купание смогут согреться у большого костра – планируется, что он будет одним из самых крупных на Кавминводах.

Напомним, праздник Крещения Господня отмечается 19 января, предыдущий день – 18 января – Крещенский сочельник.

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