Четыре бассейна и купель для детей установят на Крещение в Ессентуках

Особые места для купания создадут на Крещение в Ессентуках, рассказали в мэрии.
Всех верующих в Крещенскую ночь приглашают на городское озеро.
"Для жителей будут работать четыре бассейна, баня, а для самых маленьких гостей установим купель с теплой водой"
– Владимир Крутников
Освящение воды начнется за пять минут до полуночи.
По словам градоначальник, сейчас к празднику готовится концертная программа. Всех гостей ждет угощение – вареники и печенье, а также сладости для самых маленьких. Маленьким зрителям дадут сладости.
Совершившие купание смогут согреться у большого костра – планируется, что он будет одним из самых крупных на Кавминводах.
Напомним, праздник Крещения Господня отмечается 19 января, предыдущий день – 18 января – Крещенский сочельник.