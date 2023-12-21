Что такое Крещение и как его отмечают?

Крещение - один из важнейших христианских праздников, которым завершаются 12 дней Рождества. Что такое Крещение Господне, как оно связано с рождением Иисуса Христа, что отмечали на Руси до Крещения и почему на Западе Крещение - это другой праздник, рассказываем в этом материале.

Крещение или Богоявление - один из старейших христианских праздников, который отмечался еще до того, как официально было принято отмечать Рождество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Крещение Господне?

Крещение Господне - это христианский праздник, который православными христианами ежегодно отмечается в установленную дату - 19 января. Крещение завершает период Святок, и для православных христиан праздник неизменно связан с рядом обрядов, главный из которых - освящение воды. По юлианскому календарю, которого придерживается Русская православная церковь), Крещение приходится на 6 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник Крещения Господня отмечает одно из важнейших событий в жизни Иисуса Христа - главной фигуры христианства - его крещение в реке Иордан. Впоследствии обряд крещения стал одним из таинств церкви - действий, при которых на людей сходит благодать Бога.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Крещение называют Богоявлением?

В православной традиции Крещение называют Богоявлением, поскольку во время крещения Иисуса Христа появился Святой Дух, и Господь назвал его Своим Сыном. То есть Господь таким образом явил себя миру.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крещение и Богоявление - это одно и то же?

На самом деле, Крещение и Богоявление с исторической точки зрения два разных понятия. Богоявление - один из старейших христианских праздников наряду с Пасхой. По свидетельствам богослова Климента Александрийского, уже в конце II века ранние сирийские христиане праздновали Богоявление в начале января. К середине IV века Богоявление у христиан заменило цикл языческих январских празднований. Затем, с установлением Рождества и принятием понятия ”12 дней Рождества” праздник Богоявления стал заключительным, то есть 12-м днем рождественских празднований.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в православной традиции Крещение и Богоявление - это одно и то же, а для западного христианства - католической, протестантской, англиканской и лютеранской церквей - это два разных праздника: Богоявление празднуется 6 января, таким образом завершая рождественские праздники, а Крещение - через неделю после него.

Что отмечали на Руси до Крещения Господня?

До Крещения Господня 5-6 января (по старому стилю) на Руси отмечали праздник Турицы и Водокрес. Славянский праздник Турицы завершал Велесовы святки и был посвящен туру - могущественному животному, которое, по мнению древних славян, воплощало в себе силу богов Велеса и Перуна, олицетворявших небо и землю.

Праздник Водокрес или Водокрещи, отмечавшийся сразу после Туриц, у славян был связан с богом-кузнецом Сварогом. Считалось, что в этот день в воду попадает иска божественного огня из кузни Сварога, в результате чего все водоёмы становились целебными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Крещенский сочельник?

День накануне Крещения, Крещенский сочельник или Крещенский вечер, предусматривает соблюдение строгого поста. В этот день, как и в день перед Рождеством, в православной традиции есть можно только с наступлением вечера. Традиционным блюдом Крещенского сочельника является сочиво или кутья - зерновая каша с мёдом. В целом в Крещенский сочельник можно есть любые постные блюда.

В Крещенский сочельник стоит воздержаться от ссор, конфликтов и разногласий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Крещение Господне?

В православии Крещение Господне - один из 12 основных праздников в году, то есть двунадесятый праздник. С праздником Крещения связано несколько важных ритуалов:

18 января, накануне Крещения, в церквях проходит богослужение, во время которого производится первое освещение воды - основной ритуал праздника.

19 января совершается утренняя служба, после которой происходит второе освещение воды, в том числе и в водоёмах.

Прихожане набирают святую воду в храмах, которую можно использовать целый год, поскольку она считается целебной.

Важный ритуал праздника - купание. По традиции, люди, которые купаются на Крещение, смывают с себя все прошлогодние грехи и укрепляют здоровье. В холодных регионах на реках и водоёмах для купания вырубают прорубь, часто в форме креста - иордань по названию реки Иордан, в которой был крещён Иисус Христос.

Еще один важный элемент праздника - особое крещенское угощение: печенье кресты или крестцы, которые первыми едят в день Крещения.

В православной традиции на Крещение также выпускают в небо белых голубей, символизирующих Святого Духа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народные традиции и приметы на Крещение Господне

Поскольку праздник Крещения вобрал в себя черты дохристианских верований, он предусматривает несколько народных традиций и примет:

в день перед Крещением в доме обязательно делали уборку;

вечером накануне Крещения в доме над дверьми мелом ставили крестики для защиты жилища от нечистой силы;

в Крещенский вечер было принято гадать;

в ночь на Крещение открывается небо и можно загадать желание, которое обязательно сбудется;

сон, приснившийся на Крещение, считался вещим;

накануне Крещения нельзя было пить спиртное;

в день перед праздником запрещалось грустить и плакать, чтобы не притянуть беды;

на Крещение нельзя было стирать, чтобы не осквернять освященную воду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли купаться на Крещение

Купание на Крещение не обязательный обряд. Более того, во многих случаях это даже опасно, по состоянию здоровья, например, или если место для купания не оборудовано должным образом. В православной традиции достаточно набрать святой воды в церкви и умыться ей: этот ритуал вполне заменяет купание в проруби. В народной традиции считается, что вообще любая вода, даже из водопровода, на Крещение освящена, поэтому можно просто искупаться дома. Если вы все-таки решитесь отправиться на купание в прорубь, придерживайтесь правил безопасности, которые составили сотрудники МЧС России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суть праздника Крещения Господня

Крещение Господне, как и любой другой христианский праздник, напоминает верующим о том, что Господь всегда рядом, и более того, отправил своего Сына во спасение мира. Иисус Христос, искупавшись в Иордане, смыл все грехи человечества, тем самым дав человечеству надежду на искупление. Верующие, чествующие Христа в праздник Крещения, символически также начинают новую жизнь, праведную и в любви к ближним, что и составляет суть христианства.