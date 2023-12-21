Что такое святки: кто, когда и зачем их отмечает?

Период между двумя большими праздниками - Рождеством и Крещением - считается важным временем для православных христиан и не только. Святочные дни занимают особое место в культуре и традициях многих славянских народов, но почему? Как появились святки, сколько они длятся и почему в это время принято гадать - рассказываем в этом материале.

Кто придумал Рождественские святки?

Рождественские святки в 2024 году (как и в любом другом году) приходятся на 7-17 января. Всего святочных дней 12 - так было решено на Турском соборе во Франции в VI веке. В римско-католической и протестантской традиции Рождественские святки носят название ”12 дней Рождества” и продолжаются с 25 декабря, Рождества, до 5 января, кануна праздника Крещения. Священнослужители, которые ввели понятие ”Рождественские святки” или ”12 дней Рождества” в христианство, решили отказаться от поста в эти дни, однако первые три дня должны были быть посвящены молитве Господу. Так, еще до разделения церквей на католическую и православную, была предпринята попытка искоренить идолопоклонство в странах, где основной религией стало христианство.

Почему святки так называются?

Слово ”святки” произошло от древнерусского слова ”свѣтъ” (”свет”) и означает ”святые” или ”праздничные дни”. В православной традиции ”святками” называют исключительно время от Рождества до Крещения, в доправославной традиции были:

Велесовы святки - Большие и Малые, прославляющие Бога Велеса

Весенние святки (встреча весны)

Зеленые святки (встреча лета).

© Фото: сommons wikimedia. Павел Романютенко

Святки до христианства на Руси

До Крещения Руси, которое состоялось в 988 году, одним из основных богов в славянском пантеоне был Велес. Именно его именем назывались 12 ритуальных дней от дня Коляды до Турицы или Водокреса - Большие Велесовы святки. 12 дней святок символизировали 12 месяцев года:

первые шесть - светлые (увеличение светового дня)

вторые шесть - темные (уменьшение светового дня).

Считалось, что в святочные вечера активизировались потусторонние силы, поскольку врата между Явью (земным миром) и Навью (потусторонним или загробным миром) оставались открытыми.

Что делали на святки?

В традиции дохристианской Руси на святки было принято:

поминать предков

колядовать, щедровать и рядиться

угощать ряженых традиционной выпечкой - кокурками (небольшими булочками или крендельками) и козулями (фигурками животных из теста)

петь традиционные песни - колядки и щедровки

участвовать в зимних развлечениях, в частности, кататься на санках с горы

гадать.

12 святочных дней на Руси почитались как обрядовые: люди старались соблюсти все необходимые ритуалы, чтобы обеспечить благополучие, хороший урожай и здоровье скота.

Как отмечать святки правильно?

В православном христианстве на время святок выпадает три важных праздника: Рождество, Обрезание Господне и Крещение. Каждый из них предписывает соблюдение определенных правил, в том числе посещение церкви и вознесение молитв за родных и близких.

Традиция колядовать и щедровать на Святки тоже сохранилась. Колядуют обычно на Рождество, славя младенца Иисуса, а щедруют на Старый Новый год, то есть 13 января, с пожеланиями благополучия и радости. Если к вам пришли колядовать или щедровать, обязательно пустите ряженых на порог, угостите чем-то вкусным (можно конфетами и мандаринами) и если есть возможность, дайте немного денег.

Гадания на святки

Еще один сохранившийся со времен дохристианской Руси обычай - это гадать на святки. Святочные дни считались наиболее благоприятным для гадания временем, поскольку стиралась граница между миром реальным и потусторонним, то есть можно было просить помощь у духов, чтобы узнать свою судьбу. В основном гадали на то, будет ли хорошим будущий урожай, ожидает ли человека долгая жизнь или смерть, а также на суженого - будущего мужа.

Церковь считает гадания грехом.