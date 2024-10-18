Алиев поздравил Токаева с Днем республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с празднованием Дня республики. Информация опубликована на официальном сайте главы Азербайджана.
"Поздравляю Вас и весь Ваш народ от себя лично, а также от имени азербайджанского народа, и выражаю самые искренние пожелания. Ваше руководство и проводимые реформы, направленные на всестороннее развитие братского Казахстана, привели к значительным достижениям и успехам Вашей страны, которая завоевала высокий авторитет на международной арене"
– Ильхам Алиев
Ильхам Алиев также отметил общие историко-культурные корни народов Казахстана и Азербайджана и подчеркнул заинтересованность в совместном развитии транспортной, инфраструктурной, энергетической и других сфер.