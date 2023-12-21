Вестник Кавказа

Бахрейн поддержал работу Азербайджана в Движении неприсоединения

Бахрейн поддержал работу Азербайджана в Движении неприсоединения
© Фото: сайт Милли Меджлиса
Состоялся диалог Сахибы Гафаровой с главой Совета представителей Бахрейна. Стороны провели содержательную дискуссию по всему спектру азербайджано-бахрейнской повестки дня.

Глава парламента Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела переговоры с главой Совета представителей Бахрейна Ахмедом бен Салманом Аль-Мусаламом, пишет отдел медиа-контактов парламента АР.

В ходе встречи Аль-Мусалам обратил внимание, что Манама поддерживает представительство Азербайджана в парламентской системе Движения неприсоединения.

Он также подчеркнул высокий уровень сотрудничества двух государств в различных межпарламентских организациях.

Помимо этого стороны заявили о важности проведения в Узбекистане саммита парламентариев ДН, назначенного на эту весну.

Гафарова и Аль-Мусалам затронули и другие актуальные вопросы взаимодействия Азербайджана и Бахрейна.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна

Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна

Иностранные туристы в Сочи - из каких стран растет турпоток?

Иностранные туристы в Сочи - из каких стран растет турпоток?

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Пик въездного туризма – арабы едут в Россию

Пик въездного туризма – арабы едут в Россию

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России

Кувейт, Бахрейн и Катар поздравили Азербайджан с Днем независимости

Кувейт, Бахрейн и Катар поздравили Азербайджан с Днем независимости

Туристы из Саудовской Аравии и Бахрейна выбирают Сочи

Туристы из Саудовской Аравии и Бахрейна выбирают Сочи

Самые красивые места Ближнего Востока: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт

Самые красивые места Ближнего Востока: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт

Обобравший земляков аферист из Избербаша будет экстрадирован из Бахрейна

Обобравший земляков аферист из Избербаша будет экстрадирован из Бахрейна

Дагестанец стал лучшим борцом в мире

Дагестанец стал лучшим борцом в мире

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы