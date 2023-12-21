Бахрейн поддержал работу Азербайджана в Движении неприсоединения

Состоялся диалог Сахибы Гафаровой с главой Совета представителей Бахрейна. Стороны провели содержательную дискуссию по всему спектру азербайджано-бахрейнской повестки дня.
Глава парламента Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела переговоры с главой Совета представителей Бахрейна Ахмедом бен Салманом Аль-Мусаламом, пишет отдел медиа-контактов парламента АР.
В ходе встречи Аль-Мусалам обратил внимание, что Манама поддерживает представительство Азербайджана в парламентской системе Движения неприсоединения.
Он также подчеркнул высокий уровень сотрудничества двух государств в различных межпарламентских организациях.
Помимо этого стороны заявили о важности проведения в Узбекистане саммита парламентариев ДН, назначенного на эту весну.
Гафарова и Аль-Мусалам затронули и другие актуальные вопросы взаимодействия Азербайджана и Бахрейна.