Вестник Кавказа

Население возвращается в Суговушан

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане продолжается возвращение на освобожденные территории. Сегодня в село Суговушан прибыло 53 семьи.

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории продолжается в Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

Сегодня в восстановленное азербайджанское село Суговушан Агдеринского района вернулись семьи, которые временно жили в разных районах страны.

Отмечается, что на данном этапе в заново отстроенный населенный пункт прибыли 53 семьи – 174 человека. Прибывшим вручили ключи от квартир.

Стоит добавить, что в настоящее время в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в настоящее время проживает порядка 40 тыс человек.

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