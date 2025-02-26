Население возвращается в Суговушан

В Азербайджане продолжается возвращение на освобожденные территории. Сегодня в село Суговушан прибыло 53 семьи.
Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории продолжается в Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.
Сегодня в восстановленное азербайджанское село Суговушан Агдеринского района вернулись семьи, которые временно жили в разных районах страны.
Отмечается, что на данном этапе в заново отстроенный населенный пункт прибыли 53 семьи – 174 человека. Прибывшим вручили ключи от квартир.
Стоит добавить, что в настоящее время в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в настоящее время проживает порядка 40 тыс человек.