В село Гасанриз в Карабахе начинает возвращаться азербайджанское население

Сегодня первая группа азербайджанцев вернется в родное село Гасанриз Агдеринского района. В село переезжают 25 семей.

Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района Азербайджана начнут возвращаться жители.

В восстановленный населенный пункт для постоянного проживания выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев. В годы оккупации жители села были вынуждены оставить свои дома, после чего временно проживали в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Сегодня в родное село вернутся 25 семей – 91 человек.

Переезд осуществляется в рамках программы Великое возвращение, действующей на освобожденных и восстанавливаемых территориях Азербайджана.