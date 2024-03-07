Международный фестиваль ковра состоится в Баку

Масштабное мероприятие, посвященное неотъемлемой части азербайджанской национальной культуры, – коврам и ковроткачеству, Международный фестиваль ковра, состоится в начале мая в Баку.

Баку через месяц примет Международный фестиваль ковра, рассказали в "Азерхалча".

Мероприятие стартует 2 мая и будет проходить на протяжении трех дней в старинном историческом квартале "Ичеришехер". Его организуют Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и компания "Азерхалча" при поддержке Минэкономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Среди целей фестиваля – популяризация азербайджанского ковроткачества в масштабе всего мира, представление его богатого наследия и перспектив дальнейшего развития, обмен опытом с мастерами ковроделия со всего мира.

В первый день фестиваля пройдет Международным форум ковра. На него съедутся самые известные специалисты и дизайнеры, производители и те, кто изучает индустрию ковра. В программу форума войдет пленарные заседания, будут проводиться панельные дискуссии, B2B-встречи. Особые сессии предназначены для молодых ученых.

Во второй и третий дни фестиваля праздник будет проходить на исторических улицах Ичеришехер. Старинные караван-сараи и площади станут местом проведения выставок и мастер-классов. Там будут устраиваться интерактивные театральные представления и музыкальные события. Особая программа предусмотрена для детей. Гости смогут ознакомиться с традициями ковроткачества из разных стран. Будут открыты национальные павильоны стран-участниц.

Организаторы отмечают, что фестиваль совпадает по времени с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также с 15-летием включения азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.