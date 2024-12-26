Вестник Кавказа

СМИД БРИКС состоится 28-29 апреля в Бразилии

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия готовится к предстоящей встрече глав МИД стран БРИКС, рассказал посол РФ. СМИД будет проходить 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро.

В конце месяца в Рио-де-Жайнеро пройдет СМИД БРИКС, российская сторона ведет активную подготовку к участию в мероприятии, поделился посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

"Мы активно готовимся к Совету министров иностранных дел (СМИД), который пройдет 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро. В фокусе внимания также подготовка к намеченной на 30 апреля в Бразилиа встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности"

– Алексей Лабецкий

Повестка БРИКС будет насыщенной, отметил российский посол. По его словам, Бразилия как председатель БРИКС намерена продолжить линию, взятую при председательстве РФ и обозначенную в Казанской декларации.

Приоритеты Бразилии в расширившемся БРИКС созвучны с приоритетами России, подчеркнул он в беседе с Аналитическим центром ТАСС.

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