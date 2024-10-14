Визит Пезешкиана в Азербайджан: прорыв для иранских тюрков или дипломатический маневр?

Михаил Богданов

В апреле Масуд Пезешкиан приедет в Азербайджан. Он уже выразил надежду на «эффективные и успешные» переговоры, которые укрепят отношения, но за форматом дипломатии скрывается вопрос: сможет ли первый за последние десятилетия этнический азербайджанец во главе Ирана стать голосом иранских азербайджанцев или его миссия ограничится интересами Тегерана?

Кто такой Масуд Пезешкиан? Портрет на фоне реформ

67-летний кардиохирург, бывший министр здравоохранения и депутат парламента Пезешкиан пришел в большую политику как компромиссная фигура. Его выдвижение в 2024 году поддержали реформаторы и умеренные силы, разочарованные жестким курсом предыдущего президента Эбрахима Раиси. Но ключевым фактором стала этническая принадлежность: Пезешкиан — азербайджанец, родившийся в Махабаде (Западный Азербайджан), сын известного врача-тюрка, ветерана ирано-иракской войны. Его семья — пример «интеграции без ассимиляции»: сохраняя тюркские корни, Пезешкиан сделал карьеру в системе, где доминируют персы. На публике он часто говорит на азербайджанском, подчеркивая:

Мой родной язык — часть моей идентичности.

В 2022 году, будучи депутатом, он потребовал преподавания тюркского языка в школах Иранского Азербайджана — смелый шаг в стране, где даже упоминание этнических прав зачастую расценивается как сепаратизм.

Между надеждами населения Ирана и реалиями теократии

Победа Пезешкиана на выборах стала символическим событием для 20-миллионной тюркской общины Ирана. Однако его поддержали не только азербайджанцы: за него голосовали

персы в Тегеране

курды в Керманшахе

белуджи в Захедане.

Причина — обещание смягчить социальные ограничения, оживить экономику и снизить напряженность с Западом. Но для тюрков Пезешкиан — двойственная фигура. С одной стороны, его риторика дает надежду. Но, как отмечает азербайджанский правозащитник Рамин Гусейнзаде:

Он часть системы, которая десятилетиями подавляла наши права. Может ли леопард изменить свои пятна?

Визит в Баку: диалог народов или игра интересов?

Визит Пезешкиана в Азербайджан пройдет на фоне многолетних противоречий. В 2023 году штурм азербайджанского посольства в Тегеране радикалами едва не привел к разрыву отношений. Теперь Пезешкиан, будучи «своим» для обеих сторон, пытается сыграть роль моста. Ожидается, что стороны обсудят транспортные коридоры, энергетику и безопасность. Однако главный не озвученный вопрос — судьба иранских азербайджанцев. Баку неоднократно критиковал Тегеран за нарушение их прав, а в Иране, в свою очередь, обвиняют Азербайджан в поддержке сепаратизма. Сможет ли Пезешкиан снизить это напряжение? Аналитики скептичны.

Его власть ограничена Верховным лидером. Даже если он хочет улучшить положение тюрков, реальные рычаги — у консерваторов, контролирующих силовые структуры и суды

- политолог Ардашир Замани.

Мечты о переменах vs суровая реальность

История Ирана знает примеры, когда представители разных народов, населяющих страну, достигали высот власти, но не меняли систему. Бывший президент - курд Махмуд Ахмадинежад - вопреки ожиданиям, не защищал права курдов. Пезешкиан рискует повторить этот путь. Однако есть нюансы. В отличие от предшественников, он открыто признает свое происхождение и использует тюркский язык как инструмент мягкой силы. В январе 2024 года Пезешкиан встретился с представителями азербайджанской диаспоры, пообещав «расширить культурные свободы». Пока это слова, но они создают прецедент.

Что дальше?

Визит в Баку станет тестом для Пезешкиана. Если он публично затронет тему иранских азербайджанцев — прозвучит сигнал реформ. Если ограничится общими фразами — подтвердит, что даже этнический лидер бессилен перед системой. Для 40 млн тюрков Кавказа и Ирана это вопрос не только политики, но и исторической справедливости. Как сказал поэт Самед Бехранги:

Народ, лишенный голоса, подобен реке без воды». Пезешкиан получил мандат на перемены — но хватит ли ему смелости наполнить эту реку?

Пока Тегеран и Баку ищут точки соприкосновения, иранские азербайджанцы ждут не слов, а действий: открытия школ с тюркским языком, прекращения преследований активистов, признания их культурной автономии. Если Пезешкиану удастся начать этот диалог, его визит войдет в историю. Если нет — останется лишь красивым жестом в череде дипломатических ритуалов.