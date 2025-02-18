Вестник Кавказа

Азербайджанские мастера каратэ стали лучшими на Гран-при в Баку

Азербайджанские мастера каратэ стали лучшими на Гран-при в Баку
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Баку завершился Гран-при по карате, на котором азербайджанские каратеисты завоевали 177 медалей, а сборная страны была названа лучшей по итогам международного турнира.

В столице Азербайджана Баку сегодня завершился двухдневный международный турнир по каратэ: за награды в Гран-при боролись около 1200 спортсменов из 14 стран. 

Соревнования были многплановыми, они проходили в ката и в кумите в различных возрастных и весовых категориях, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Судьи были едины в своих оценках - в общекомандном зачете лучшей они назвали сборную Азербайджана, спортсмены которой принесли стране 177 медалей: 42 золотые, 49 серебряных и 86 бронзовых.

На второе место вышла сборная Казахстана, спортсмены которой увезли на родину 23 медали. С таким же количеством наград третьей была названа сборная Турции.

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