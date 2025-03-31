Вестник Кавказа

Договор о сотрудничестве РФ и Ирана не предусматривает создание военного союза - Руденко

Договор о сотрудничестве РФ и Ирана не предусматривает создание военного союза - Руденко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Образование военного союза России и Ирана не предусмотрено в договоре о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявили в МИД РФ.

Заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предусматривает образование военного союза двух стран, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи"

- Андрей Руденко

При этом в документе есть строчка "о неоказании военной или иной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнется нападению, а также о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе Устава ООН и других норм международного права", отметил дипломат.

Одна из статей посвящена противодействию односторонним принудительным мерам.

"Стороны четко определяют их как международно противоправные недружественные деяния, обязуются координировать усилия, с тем чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях"

- Андрей Руденко

Он также передал, что договор имеет 47 статей и оговаривает намерения сторон взаимодействовать по многим вопросам во внешней политике, защите суверенитета, культуре, науке и многом другом. Он заключается на 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

В документ заложены базовые принципы дальнейшего развития российско-иранских связей на новом историческом этапе, отметил Андрей Руденко в своем выступлении в Госдуме, которая сегодня ратифицировала этот договор.

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