Вестник Кавказа

ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана ратифицирован Госдумой сегодня. Ранее его подписали президенты Путин и Пезешкиан.

Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который президенты двух стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали 17 января 2025 года.

В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы сотрудничества от обороны и энергетики до культуры и сельского хозяйства.

Документ опубликован в думской базе данных.

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