Дни культуры Катара пройдут в Баку

В столице Азербайджана состоятся Дни культуры Катара с 10 по 13 апреля. Открытие пройдет в Центре Гейдара Алиева.

Баку примет Дни культуры Катара с 10 по 13 апреля, рассказали в Минкультуры Азербайджана.

На территории Приморского бульвара 10 апреля в 15:00 состоится выставка, на которой посетители могут ознакомиться с национальными кухней, костюмами и музыкой Катара в различных павильонах.

Тогда же в Центре Гейдара Алиева пройдет официальная церемония открытия фестиваля. На ней будет представлена ​​музыкальная программа с участием мастеров искусства и художественных коллективов из Катара.