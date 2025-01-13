Вестник Кавказа

Дни культуры Катара пройдут в Баку

Дни культуры Катара пройдут в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана состоятся Дни культуры Катара с 10 по 13 апреля. Открытие пройдет в Центре Гейдара Алиева.

Баку примет Дни культуры Катара с 10 по 13 апреля, рассказали в Минкультуры Азербайджана.

На территории Приморского бульвара 10 апреля в 15:00 состоится выставка, на которой посетители могут ознакомиться с национальными кухней, костюмами и музыкой Катара в различных павильонах.

Тогда же в Центре Гейдара Алиева пройдет официальная церемония открытия фестиваля. На ней будет представлена ​​музыкальная программа с участием мастеров искусства и художественных коллективов из Катара.

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