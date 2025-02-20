Трамп ждет шагов от Китая по теме пошлин

В США ожидает от КНР звонка для переговоров по торговым пошлинам. В Вашингтоне полагают, что Пекин желает заключить сделку.

Президент Соединенных Штатов ожидает звонка от китайского руководства для обсуждения торговых вопросов. Об этом сам Дональд Трамп написал на своих страницах в соцсетях после телефонного разговора премьер-министра Южной Кореи.

"Китай тоже хочет заключить сделку, очень хочет, но не знает, как начать. Мы ждем их звонка. Это произойдет"

– Дональд Трамп

В начале текущего месяца США объявили о введении пошлин на продукцию из более чем 180 стран. Китайские товары будут облагаться пошлинами в размере 34%. В ответ Пекин собирается ввести на днях дополнительные пошлины на американскую продукцию.