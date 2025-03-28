Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

Американский президент Дональд Трамп пообещал установить дополнительные пошлины на китайские товары, если КНР не откажется от своих пошлин, которые стали ответом на первые пошлины США в 34%.

Китаю грозят еще одни американские пошлины, сверх тех, что были введены 2 апреля, такую угрозу озвучил президент США Дональд Трамп.

По его словам, соответствующий шаг будет предпринят, если Поднебесная не отменит введенные ей симметричные антиамериканские пошлины.

"Если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений, 8 апреля 2025 года Соединенные Штаты наложат на Китай дополнительные пошлины в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля"

– Трамп

О массовых пошлинах против практически всех стран мира, минимальная ставка которых составляла 10%, американский лидер объявил 2 апреля, в день, который он сам назвал Днем освобождения США (имеется в виду, от экономической зависимости). Пошлина на товары из Китая составила 34%. В ответ Пекин заявил о введении пошлины на весь американский импорт в аналогичном размере. Американская пошлина вступает в силу 9 апреля, китайская – 10 апреля.

Стоит отметить, что ранее сегодня СМИ распространили информацию, что Трамп якобы готов приостановить действие новых пошлин в отношении всех стран, кроме Китая, причем на достаточно длительный срок – 90 дней. Однако эти сведения почти сразу же были опровергнуты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что эта новость представляет собой не что иное, как фейк.