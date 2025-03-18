Пошлины Трампа привели к нестабильности на мировом рынке нефти - Песков

Мировой рынок нефти стал нестабильным после введения США пошлин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На мировом рынке нефти наблюдается крайне нестабильная ситуация, которая связана с введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой летом 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 2021 года, по данным биржи.

"Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета. Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением США о введении пошлин в отношении большинства стран мира"

- Дмитрий Песков

Он добавил, что власти страны активно следят за развитием ситуации и предпринимают всевозможные шаги для минимизации последствий для экономики России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что пошлины США едва ли окажут позитивный эффект на Россию из-за лихорадки на мировом рынке.