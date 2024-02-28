Тренер "Карабаха" подарил наставнику "Байера" уникальный ковер

Наставник "Карабаха" пообщался перед сегодняшнем матчем Лиги Европы с главным тренером "Байера". Встреча прошла в одном из бакинских отелей.

Главные тренеры футбольных клубов "Карабах" (Азербайджан) и "Байер" (Германия) провели встречу в преддверии сегодняшнего матча 1/8 финала Лиги Европы.



Она прошла в отеле Hilton в Баку, где остановилась немецкая команда.



В ходе беседы Гурбан Гурбанов рассказал Хаби Алонсо о достопримечательностях Азербайджана и пригласил приехать в республику в свободное от работы время. Он также подчеркнул, что поддерживает "Байер" в чемпионате Германии.



В свою очередь, баскский специалист обратил внимание на то, что следит за выступлением агдамцев в национальном чемпионате. Он сообщил, что рад сформировавшейся между клубами дружбе и намерен приехать в Баку для встречи с наставником "Карабаха".

В заключение встречи Гурбан Гурбанов подарил Хаби Алонсо специально созданный шелковый ковер "Карабах".



Напомним, матч между "Карабахом" и "Байером" начнется сегодня в 21:45 по местному времени (20:45 мск). Ответная игра пройдет в Леверкузене 14 марта.