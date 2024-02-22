Гурбан Гурбанов: в Турции считают "Карабах" своим

Наставник ФК "Карабах" выразил благодарность турецким болельщиков за поддержку его подопечных. Он подчеркнул, что фаны из Турции часто приходят на гостевые матчи агдамской команды.

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов рассказал, как к команде из Азербайджана относятся турецкие болельщики.

Он подчеркнул, что в Турции внимательно следят за выступлениями агдамцев.

"К нашей команде есть большое внимание из Турции. Я как азербайджанец и тюркский сын благодарен им за это. Мы действительно братья и всегда были рядом друг с другом. Мы были вместе в радости и горе"

– Гурбан Гурбанов

Он также обратил внимание на то, что на выездные встречи "скакунов" приходит очень много турецких фанов.

"Я уважаю турецкий народ. Они видят в нас свою команду. На наших выездных матчах очень много турецких болельщиков"

– наставник "Карабаха"