"Карабах" впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории пробился в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч агдамцы оказались сильнее португальской "Браги"

В Баку только что завершилась ответная стыковая встреча раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2023/24 между "Карабахом" и "Брагой".

Основное время матча закончилось в пользу португальской команды со счетом 2:0. Голы на свой счет записали полузащитники Рожер Фернандеш (70-я минута) и Альваро Джало (83-я). Отметим, что с 57-й минуты "Карабах" играл в меньшинстве после удаления защитника Эльвина Джафаргулиева.

Игра перешла в дополнительное время. На 102-й минуте защитник "Карабаха" Матеус сократил отставание в счете. На 115-й минуте "Брага" снова увеличила преимущество до двух мячей благодаря точному удару нападающего Симона Банза с пенальти. А в компенсированное время Нариман Ахундзаде забил второй мяч "Карабаха" в этой встрече, установив тем самым окончательный результат – 3:2 в пользу "Браги".

В первой встрече, прошедшей в Португалии неделю назад, сильнее был "Карабах" (4:2). Таким образом, несмотря на поражение в ответной встрече, в 1/8 финала турнира впервые в своей истории вышел "Карабах".