Внеочередные парламентские выборы исключили в Грузии

Власти Грузии исключили проведение внеочередных выборов в парламент. В "Грузинской мечте", что у оппозиции нет шансов на победу на муниципальных выборах.

Тбилисский мэр и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе высказался по поводу возможных внеочередных парламентских выборов.

Грузинский политик категорически исключил данную возможность. Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" готовится к выборам местного самоуправления.

Каладзе также отметил, что на предстоящих выборах у оппозиции нет никаких шансов на победу.