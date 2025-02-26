Куда поехать в Азербайджане кроме Баку: 5 лучших направлений

Азербайджан - не только "страна огней", но и страна городов Великого Шелкового пути, средневековых крепостей и незабываемых горных пейзажей. Расскажем, куда поехать в Азербайджане кроме Баку, что там посмотреть, а также на что обратить внимание в столице и окрестностях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку и окрестности - комфорт, искусство и история

Столица Азербайджана, расположенная на берегу Каспийского моря, сочетает в себе очарование древности с динамикой современности. Этот город представляет собой уникальную смесь старого и нового: над средневековым центром, крепостные стены которого были построены еще в XII веке, возвышаются "Пламенные башни".

Почему стоит посетить : открыть для себя контрасты и очарование мегаполиса

: открыть для себя контрасты и очарование мегаполиса Маршрут: старый город, Центр Гейдара Алиева, храм огня и грязевые вулканы

Перед тем, как отправиться в путешествие по самым интересным местам Азербайджана, стоит уделить внимание столице. Стены старого города Ичери-шехер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, скрывают в себе Девичью башню и Дворец Ширваншахов, а также караван-сараи, художественные галереи и лабиринты переулков. Кроме того, стоит прогуляться по Приморскому бульвару и полюбоваться Каспием. Чтобы увидеть город с высоты, можно подняться в Нагорный парк на фуникулере, а затем вернуться на автобусе к Пламенным башням.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дальше от центра стоит посетить Археолого-этнографический музей под открытым небом "Гала" и Центр Гейдара Алиева, построенный Захой Хадид. В окрестностях Баку стоит увидеть зороастрийский храм огня, "огненную гору" Янардаг, Мардакянскую крепость Ширваншахов и Четырехугольную башню в селе Рамана. Для экономии времени можно отправиться на одну из экскурсий, объединяющих посещение заповедника Гобустан и грязевых вулканов.

Горный север - потрясающие пейзажи и уникальные села

На севере Азербайджана можно "поймать дзен" среди склонов, водопадов и троп Большого Кавказа, но если захочется заняться активными видами отдыха, туристов ждет катание на лыжах и зиплайне.

Почему стоит посетить : увидеть впечатляющие горные пейзажи Большого Кавказа

: увидеть впечатляющие горные пейзажи Большого Кавказа Маршрут: город Губа, села Джек, Хыналыг, Гусар и Лаза

Самый популярный маршрут на севере Азербайджана проходит от города Куба до Хыналыга - самого высокорасположенного села страны (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). На склоне горы Шахдаг есть и другие интересные поселения: домики села Джек сгрудились на скалистом холме с великолепными панорамными видами. Отсюда можно добраться в еще более труднодоступное село Крыз через реку. Стоит увидеть и село Лаза, известное своими горными водопадами.

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Особой популярностью у туристов пользуется горнолыжный курорт "Шахдаг", где есть современные отели, канатки и трассы различного уровня сложности. Кататься здесь можно не только на лыжах и сноуборде, но и на квадроциклах, зиплайне и роллер-костере.

Караваны Великого Шелкового пути

По следам древних караванов путь лежит в Шеки, находящийся под защитой ЮНЕСКО, и дальше. Поселок мастеров Лагич хранит наследие традиционных ремесел, а за активный отдых зимой и летом отвечает Туфандаг.

Почему стоит посетить: узнать больше об истории Великого Шелкового пути в Азербайджане

узнать больше об истории Великого Шелкового пути в Азербайджане Маршрут: Шамахы, Лагич, Габала и Шеки

Среди азербайджанских городов Великого Шелкового пути особенно выделяется Шеки с его величественными караван-сараями, Дворцом Шекинских ханов и Шекинской крепостью. Его исторический центр был внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО пять лет назад.

Дальше туристов ждет Габала, где много хороших отелей благодаря соседству с популярным горнолыжным комплексом Туфандаг. Из города стоит съездить к руинам древней Габалы и в село Нидж с этнографическим музеем под открытым небом. Интересным вариантом будет путешествие в исторический поселок Баскал или очаровательный ремесленный центр Лагич, где можно остановиться в гостевом доме, чтобы побродить по селу после того, как многочисленные туристы разъедутся по домам. По извилистой дороге из Лагича, проходящей через село Дамирчи и Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, можно продолжить путь в город Шамахы со второй самой древней мечетью Кавказа и Ближнего Востока.

Малый Кавказ - красивые озера и нафталановые ванны

Изумрудные воды озера Маралгель лежат на высоте почти 2 км над уровнем моря, а близлежащий Гейгель известен своими винами и первой лютеранской церковью Азербайджана, оставшейся от немецкого поселения.

Почему стоит посетить: увидеть менее известные пейзажи Азербайджана

увидеть менее известные пейзажи Азербайджана Маршрут: Гянджа, Нафталан, Гейгель, Маралгель, Шамкир, Кедабек

На южной окраине центрального Азербайджана лежат горы Малого Кавказа. Они не так высоки, как Большой Кавказ, но их хребты очень красивы, в особенности Муровдаг и Кяпаз. Последний возвышается над чередой горных озер, самые известные из которых называются Гейгель и Маралгель. Добираться до этих мест из Баку стоит на поезде через Гянджу - город с запоминающимся архитектурным наследием.

© Фото: Asif Masimov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Озеро Гейгель находится почти в часе езды от одноименного города, который ранее был известен как швабская колония Еленендорф, основанная в 1819 году. В этом городе находится одно из старейших винодельческих предприятий Азербайджана. Город Кедабек расположен около руин крепости Кероглу и каменных мостов XIX века. К востоку от Гянджи лежит город Нафталан, где можно принять ванну с нафталанской нефтью.

Зеленый юг - не только чайные и цитрусовые рощи

В пределах Ленкоранского и Астаринского районов страны выращивают чай и цитрусы, но еще здесь есть минеральные источники Истису, пляжи и достопримечательности Лянкарана.

Почему стоит посетить : увидеть дикую природу вдали от проторенных дорог

: увидеть дикую природу вдали от проторенных дорог Маршрут: Ширванский национальный парк, Лянкаран и Сим

В Ширванском национальном парке, популярном у бердвочеров, водятся джейраны. Этот заповедник создали специально для их охраны. Местность здесь полупустынная, но по мере продвижения на юг, пейзажи становятся все более зелеными, в конечном итоге превращаясь почти в полутропические за курортным Лянкараном. Однако, самые необычные впечатления можно получить дальше на юге, в Гирканском национальном парке. В селе Сим Астаринского района, расположенном в Талышских горах, находится красивый водопад.