Как посетить Хыналыг - самое высокогорное поселение Азербайджана

На Южном Кавказе есть несколько поселений, претендующих на звание самых высоких в регионе. В Азербайджане такое место называется Хыналыг - село, расположенное на высоте более 2 км над уровнем моря. Расскажем, где находится Хыналыг, почему это место стоит посетить, когда лучше ехать, как туда добраться и что там посмотреть.

Менее года назад село Хыналыг стало новейшим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО на Южном Кавказе. Это повысило интерес туристов к этому высокогорному поселению. Хыналыг можно посетить во время однодневной поездки из Баку, но поскольку дорога долгая, лучше поехать на выходные с проживанием в гостевом доме, а еще более удачным вариантом будет встроить посещение села в более долгий маршрут по самым интересным городам Азербайджана.

Где находится Хыналыг?

Село Хыналыг лежит на склоне горы Кызылкая выше реки Кудилчай напротив горы Хыналыг. Эта местность относится к Шахдагскому национальному парку, расположенному на склонах Главного Кавказского хребта. По административному делению Хыналыг находится в Губинском районе. Чуть более 20 километров левее на карте уже лежит Дагестан и самое высокогорное селение России - Куруш.

Почему стоит посетить Хыналыг?

Каждому путешественнику хочется добавить в свой трэвел-лист что-то выдающееся и необычное. Хыналыг - это сразу и самое высокогорное и самое отдаленное село Азербайджана. Более того, в прошлом году Хыналыг был отмечен ЮНЕСКО: культурный ландшафт полукочевого народа хыналыгцев или хиналугцев и маршрут перегона скота "Кёч-Йолу" внесли в список всемирного наследия. Отмеченная ЮНЕСКО зона охватывает как само село и пастбища, так и перегон, по которому пастухи поднимаются и спускаются дважды в год.

Интересен Хыналыг и историей. Считается, что это очень древнее поселение, а по словам местных жителей, их предком является не кто иной, как Ной. Сейчас здесь проживают около 2 тысяч человек, сохранившие свой древний язык, хотя на азербайджанском они тоже говорят. Главный плюс: здесь очень красиво, а от села туристы могут совершить поход по нескольким тропам. Например, из Хыналыга идет тропа в село Калей-Худат, протяженностью 16 км, ее прохождение занимает 7-8 часов туда и обратно. До села Джек из Хыналыга идти чуть дальше. Из Хыналыга также можно сходить в село Лаза, но этой займет целый день и лучше идти с гидом.

Когда ехать в Хыналыг?

В зимние месяцы в Хыналыг ехать не стоит, поскольку из-за снегопадов можно не проехать. Лучше всего посещать Хыналыг в период с марта по ноябрь. Весной здесь может быть довольно влажно и туманно, но и в этом есть своя прелесть. Поскольку Хыналыг находится высокого в горах, здесь очень хорошо летом, особенно если запланировать походы по туристическим тропам. Самые жаркие месяцы здесь июль и август, но по ночам здесь бывает холодно даже летом, поэтому стоит взять с собой теплые вещи.

Как добраться в Хыналыг из Баку?

Хыналыг расположен примерно в 220 км от Баку, добраться в село можно за 4 часа. Первая часть путешествия проходит ближе к побережью Каспийского моря по дороге Баку-Губа. Из Губы еще 1,5-2 часа нужно добраться до Хыналыга по горной дороге, которая хотя довольно крутая, но полностью заасфальтирована и находится в хорошем состоянии. Перед самостоятельной поездкой на автомобиле стоит проверить погодные условия, чтобы нигде не застрять.

Можно поехать в Хыналыг в рамках однодневного тура с гидом и обедом в одном из домов. Обычно на посещение деревни уходит несколько часов, а чтобы переезды не казались слишком долгими, делаются остановки в Губе и у природных достопримечательностей.

Чтобы добраться в Хыналыг самостоятельно без личного/арендованного автомобиля или трансфера, сначала необходимо доехать до Губы на маршрутке. С международного автовокзала Баку маршрутки ходят в Губу примерно каждые полчаса с самого утра. Время в пути составляет около 3,5 часов, а билет в одну сторону стоит 5,27 манатов (270 рублей). Перепроверить цену можно на сайте. Можно остановиться в Губе и продолжить путешествие на следующее утро, либо поехать в Хыналыг в тот же день.

Из Губы в Хыналыг можно доехать на такси от городского автовокзала, недалеко от того места, где останавливаются маршрутки из Баку. За весь автомобиль получится 40-60 манатов (2-3 тысячи рублей), но если платить за одно место, выйдет всего 10-15 манатов (500-800 рублей). Если забронировать гостевой дом в Хыналыге, то можно заказать трансфер из Губы и потом обратно.

Что посмотреть в Хыналыге?

Архитектура

Традиционная архитектура в Хыналыге характерна для всего региона. Из-за горного рельефа дома как бы нависают один над другим и в некотором смысле это похоже на каскад. Некоторым постройкам в Хыналыге более 2-3 столетий, хотя многие из них достраивались для долговечности. Всего в поселке более 350 домов из темно-серого камня. Обязательно стоит прогуляться по улочкам и тропинкам, чтобы полюбоваться некоторыми из них.

Музеи

В Хыналыге есть два музея, первый из них - это историко-этнографический музей. В этом музее можно увидеть как более современные предметы, в том числе домашнюю утварь, предметы из кожи, часы и тканые ковры, так и более древние экспонаты (монеты, оружие, рукописные книги). Второй музей, который называется историко-архитектурный и этнографический заповедник, расположен в одноэтажном здании ближе к въезду в село. Он поменьше, поскольку его основная функция следить за заповедником, но в нем есть ковры и домашняя утварь. Расписание работы музеев нерегулярное, лучше договориться о посещении через гостевой дом. Вход стоит всего пару манатов с человека.

Мечеть

Главная мечеть расположена на возвышенности в восточной части села, откуда открывается прекрасный вид на горы и речную долину внизу. Мечеть с резными деревянными колоннами и красивыми коврами, была недавно отреставрирована. В Хыналыге есть и другие смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на село и горы.

Хыналыгский атешгях

В нескольких километров от села ближе к горе Шахдаг находится зороастрийский храм - самый высокорасположенный храм огня в мире. Но для посещения этого места требуется получить разрешение, на что потребуется хотя бы 2-3 дня. Храм, расположенный на высоте 3 тысячи метров, был восстановлен 8 лет назад.

Где остановиться в Хыналыге?

В Хыналыге нет привычных многим туристам отелей, но есть несколько гостевых домов. Некоторые из них можно забронировать онлайн. В селе нет ресторанов, кормят также в гостевом доме и это отличная возможность попробовать местную кухню.