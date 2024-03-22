Что нужно знать о посещении Центра Гейдара Алиева в Баку?

Каждый любитель современной архитектуры, планирующий поездку в Баку, знает, что одним из первых мест, куда он поедет, будет Центр Гейдара Алиева. Расскажем, где находится Центр Гейдара Алиева, как до него добраться, сколько стоит входной билет, какой день лучше выбрать для посещения и что посмотреть в этом культурном центре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр Гейдара Алиева - одно из самых впечатляющих зданий в Баку, спроектированное всемирно известным архитектором Захой Хадид. Удивительные изгибы этого здания вызывают у тех, кто его видит, множество ассоциаций. Даже несмотря на то, что в культурном центре есть очень много интересных выставок, любой, кто увлекается фотографий, может провести снаружи очень много времени за ловлей необычных ракурсов. Поэтому при посещении стоит верно расчитать время, чтобы все успеть.

Где находится Центр Гейдара Алиева?

Культурный центр Гейдара Алиева расположен на проспекте Гейдара Алиева в центре Баку, хотя от Старого города он находится немного в удалении, примерно в 5 км к северо-востоку. В соседнем здании находится Бакинский конгресс-центр.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Центра Гейдара Алиева?

Центр Гейдара Алиева должен увидеть каждый, кто приехал в Баку впервые. Добраться до него не так сложно. Единственное, не стоит идти пешком из Старого города, поскольку это займет больше часа.

На машине, в том числе на такси, из центра города можно доехать за 10-15 минут.

Самая близкая к культурному центру станция метро называется Нариман Нариманов (красная и зеленая ветки), от нее до самого здания идти пешком 15 минут.

Остановка общественного транспорта у центра так и называется Центр Гейдара Алиева, там останавливаются автобусы №1 (идет от Бакинского ж/д вокзала до станции Нефтчиляр), №2 (ходит между Автовокзалом и Дарнагюль) и №13 (между Автовокзалом и Кероглы).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит билет в Центр Гейдара Алиева?

Гулять по территории комплекса и окружающему парку можно бесплатно, также можно просто заглянуть внутрь здания Центра Гейдара Алиева. Но если хочется пройти дальше атриума, необходимо приобрести входной билет.

Стоимость посещения музея Гейдара Алиева и всех выставок кроме выставки классических автомобилей составляет 15 манатов (816 рублей).

Для доступа на выставку с ретроавтомобилями нужно купить дополнительный билет за 10 манатов (544 рубля). Дети до 6 лет могут посещать центр бесплатно. Для граждан Азербайджана есть ряд льгот.

Билет можно приобрести сразу с экскурсионным обслуживанием: стоимость для одного человек 20 манатов (1088 рублей), для группы более 3-х человек - 30 манатов (1632 рубля). Купить билеты можно как в кассе, так и заранее онлайн на официальном сайте культурного центра.

Посетить культурный центр, посвященный Гейдару Алиеву, можно также с одним из местных гидов, который расскажет побольше о здании и его истории. Эта прогулка может быть как частью обзорной экскурсии по Баку, так и авторского тура, посвященного бакинской архитектуре. Билеты на вход в культурный центр часто уже включены в стоимость, поэтому стоит уточнить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие часы работы у Центра Гейдара Алиева?

Культурный Центр Гейдара Алиева доступен для посетителей шесть дней в неделю кроме понедельника:

со вторника по пятницу центр открыт с 11:00 до 19:00,

в субботу и воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Кассы закрываются в 18:00 и 17:00 соотвественно. Если во время короткого визита в Баку на осмотр экспонатов внутри времени все равно не хватит, к центру можно приехать в нерабочие часы, чтобы просто полюбоваться на здание снаружи, а выставки оставить уже на более долгосрочный визит. Очень красиво здесь на закате, когда лучи солнца окрашивают белоснежное здание в золотистые оттенки, а игра теней выкручивается на максимум.

Время от времени в Центре Гейдара Алиева проводятся концерты и другие мероприятия, так что стоит изучить афишу заранее и спланировать посещение с учетом этой информации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие выставки в Центре Гейдара Алиева?

Посетители центра могут посмотреть как постоянные, так и временные выставки. До июля 2024 года будет идти выставка, посвященная узбекской вышивке, до конца апреля также можно посмотреть работы грузинского художника Ладо Гудиашвили. В феврале здесь открылась выставка художника из Ганы, а в начале марта - выставка художников тюркского мира “Томирис”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из самых любимых выставок у гостей центра - это обширная выставка кукол (около 400 кукол со всего мира), так же большой популярностью пользуются музыкальные инструменты (несколько сотен), которые входят в выставку “Шедевры Азербайджана”, занимающую пять залов. Особенно посетителям нравится то, что около представленных инструментов можно послушать, как они звучат. Это стало свобеобразной находкой, ведь трогать экспонаты в музеях, как известно, нельзя. Кроме музыкальных иснтрументов в залах можно посмотреть на ковры, наскальные рисунки, старинные экземпляры Библии, Корана и Торы, а также средневековые ювелирные, глиняные и медные изделия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коврам, кстати, посвящен отдельный мини-музей в культурном центре, есть отдельный зал и с живописью. Многим туристам также нравится экспозиция, посвященная “Баку в миниатюре”, где можно посмотреть на искусно сделанные макеты важных зданий и достопримечательностей города.

Особняком стоит музей, посвященный общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Он занимает несколько этажей, увидеть там можно фото- и видеоматериалы, личные вещи и предметы быта экс-президента. Все выглядит очень красиво и современно.

Впечатляющая коллекция винтажных автомобилей, расположенная на подземного этаже и куда нужен отдельный билет, стала частью постоянной экспозиции еще в 2015 году. А самым последним преобетением для постоянной экспозиции культурного центра стала инсталляция нью-йоркского художника Даниэля Вурцеля "Воздушный фонтан - танец келагаи". Тем, кому не хочется платить дополнительно за выставку автомобилей, могут довольствоваться просмотром нескольких служебных машин Гейдара Алиева в холле, там тоже есть, на что посмотреть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вся информация об экспонатах, включая аудиогиды, доступна на азербайджанском и английском языках. Для аудиогидов также есть специальное приложение, которое можно скачать на смартфон. На территории центра есть кафе, туалеты, сувенирный магазин и wi-fi. В целом на посещение территории культурного центра вместе с выставками стоить выделить около 3 часов.