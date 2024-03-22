Как Центр Гейдара Алиева стал символом современного Баку?

После обретения независимости и вступления в XXI век Азербайджан искал воплощение нового образа республики в архитектуре - такого, который отразил бы дух времени. Для реализации данной цели были тщательно отобраны наиболее многообещающие проекты, включая Flame Towers - башни, напоминающие языки пламени, спортивно-концертный комплекс Baku Crystal Hall, новый терминал бакинского аэропорта и новое здание музея ковра. Но самым амбициозным стал проект культурного центра. Логично, что новый культурный центр получил имя архитектора современного Азербайджана - Гейдара Алиева.
Кто архитектор Центра Гейдара Алиева?
Необыкновенный вид Центра Гейдара Алиева - это заслуга талантливого архитектора Захи Хадид, подарившей миру множество удивительных проектов. Несмотря на то, что ее работы выполнены в стиле деконструктивизма, где часто нарочито используются ломаные формы, умение Хадид обращаться с плавными линиями также поражают. В силуэте Центра Гейдара Алиева это особенно заметно. Заха Хадид была первой женщиной-архитектором, получившим Притцкеровскую премию, это как Нобелевская премия, только в сфере архитектуры. И Центр Гейдара Алиева отнюдь не считается проходным ее проектом. Наоборот, его постоянно включают в топ-5 лучших и наиболее узнаваемых работ талантливого архитектора.
Когда был построен Центр Гейдара Алиева?
В 20212 году к ряду амбициозных архитектурных проектов, изменивших облик города, присоединился Центр Гейдара Алиева, ставший символом современного Азербайджана. Это здание символизирует как стабильность, так и движение вперед. Проект культурного центра был представлен архитектурным бюро Zaha Hadid Architects в 2007 году. Строительство центра продолжалось с того же года и длилось 5 лет.
Экстерьер Центра Гейдара Алиева
В городе, известном своими смелыми архитектурными решениями, самым впечатляющим силуэтом обладает именно Центр Гейдара Алиева. Самое интересное, что с каждой стороны здание выглядит иначе, поэтому его стоит обойти со всех сторон. В нем можно увидеть и волны Каспия и взлетающую птицу, а кому-то даже кажется, что сверху здание похоже на роспись Гейдара Алиева. Структура этого центра была выбрана таким образом, чтобы с помощью текучести форм и традиционного исламского орнамента, а именно геометрической сетки, отдать дань азербайджанской культуре и национальной идентичности, при этом сделав здание максимально современным.
Чем облицован Центр Гейдара Алиева?
Белое “покрывало” кровли состоит из более чем 12 тысяч панелей, каждая из которой получила уникальные параметры, чтобы встроиться в общую форму. Белые грязеотталкивающие панели из стеклопластика и стеклофибробетона крепятся к металлическому каркасу, созданному из мелких стальных трубок.
Это здание очень динамичное, в нем заключена статика и движение одновременно, а прямые линии почти отсутствуют. Посетителям разрешено гулять не только окружающему парку с идеально ухоженными газонами, но и подниматься насколько возможно по белоснежным дюнам стен культурного центра. Также нельзя не отметить фотогеничность культурного центра и обилие удачных ракурсов. Высота здания превышает 70 метров, внутри него на нескольких этажах располагаются выставочные залы, конференц-пространства, кафе и сувенирный магазин. На территории комплекса кроме обширного парка с прудами и дорожками есть парковка.