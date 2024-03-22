Как Центр Гейдара Алиева стал символом современного Баку?

Центр Гейдара Алиева - одно из самых впечатляющих зданий из тех, что можно увидеть в Баку. Недаром 10 лет назад в Лондоне его признали лучшим архитектурным проектом года. Расскажем, кто, когда и зачем построил Центр Гейдара Алиева, а также на какие архитектурные особенности стоит обратить внимание при посещении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После обретения независимости и вступления в XXI век Азербайджан искал воплощение нового образа республики в архитектуре - такого, который отразил бы дух времени. Для реализации данной цели были тщательно отобраны наиболее многообещающие проекты, включая Flame Towers - башни, напоминающие языки пламени, спортивно-концертный комплекс Baku Crystal Hall, новый терминал бакинского аэропорта и новое здание музея ковра. Но самым амбициозным стал проект культурного центра. Логично, что новый культурный центр получил имя архитектора современного Азербайджана - Гейдара Алиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто архитектор Центра Гейдара Алиева?

Необыкновенный вид Центра Гейдара Алиева - это заслуга талантливого архитектора Захи Хадид, подарившей миру множество удивительных проектов. Несмотря на то, что ее работы выполнены в стиле деконструктивизма, где часто нарочито используются ломаные формы, умение Хадид обращаться с плавными линиями также поражают. В силуэте Центра Гейдара Алиева это особенно заметно. Заха Хадид была первой женщиной-архитектором, получившим Притцкеровскую премию, это как Нобелевская премия, только в сфере архитектуры. И Центр Гейдара Алиева отнюдь не считается проходным ее проектом. Наоборот, его постоянно включают в топ-5 лучших и наиболее узнаваемых работ талантливого архитектора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда был построен Центр Гейдара Алиева?

В 20212 году к ряду амбициозных архитектурных проектов, изменивших облик города, присоединился Центр Гейдара Алиева, ставший символом современного Азербайджана. Это здание символизирует как стабильность, так и движение вперед. Проект культурного центра был представлен архитектурным бюро Zaha Hadid Architects в 2007 году. Строительство центра продолжалось с того же года и длилось 5 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экстерьер Центра Гейдара Алиева

В городе, известном своими смелыми архитектурными решениями, самым впечатляющим силуэтом обладает именно Центр Гейдара Алиева. Самое интересное, что с каждой стороны здание выглядит иначе, поэтому его стоит обойти со всех сторон. В нем можно увидеть и волны Каспия и взлетающую птицу, а кому-то даже кажется, что сверху здание похоже на роспись Гейдара Алиева. Структура этого центра была выбрана таким образом, чтобы с помощью текучести форм и традиционного исламского орнамента, а именно геометрической сетки, отдать дань азербайджанской культуре и национальной идентичности, при этом сделав здание максимально современным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем облицован Центр Гейдара Алиева?

Белое “покрывало” кровли состоит из более чем 12 тысяч панелей, каждая из которой получила уникальные параметры, чтобы встроиться в общую форму. Белые грязеотталкивающие панели из стеклопластика и стеклофибробетона крепятся к металлическому каркасу, созданному из мелких стальных трубок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это здание очень динамичное, в нем заключена статика и движение одновременно, а прямые линии почти отсутствуют. Посетителям разрешено гулять не только окружающему парку с идеально ухоженными газонами, но и подниматься насколько возможно по белоснежным дюнам стен культурного центра. Также нельзя не отметить фотогеничность культурного центра и обилие удачных ракурсов. Высота здания превышает 70 метров, внутри него на нескольких этажах располагаются выставочные залы, конференц-пространства, кафе и сувенирный магазин. На территории комплекса кроме обширного парка с прудами и дорожками есть парковка.