Что и как спроектировала Заха Хадид?

В начале творческого пути ее проекты называли излишне эксцентричными для воплощения. Она стала первой женщиной среди архитекторов, получивших престижную в архитектуре Притцкеровскую премию, значимость которой сравнивают с Нобелевской. Заха Хадид создала свой узнаваемый стиль.

Ее невероятные новаторские сооружения можно найти по всему миру. Они похожи не на здания, а на космические корабли.

Заха Хадид и Малевич

Хадид родилась в 1950 году в Багдаде. Ее мама была художником, а отец политиком. Заха училась в багдадской языковой школе в родном городе, потом на математическом факультете Американского института в Ираке. В 1972 году она поступила лондонскую Школу архитектурной ассоциации. Увлеклась русским авангардом, ее дипломная работа называлась "Тектоник Малевича". Проект представлял собой отель на мосту над Темзой.

После учебы Заха поступили на работу к архитектору Рему Колхасу в Управление столичной архитектуры, на курсе которого обучалась в Великобритании. Он называл Хадид "планетой на своей собственной орбите" за ее новаторский подход к геометрию в архитектуре. В 1980 году Заха открыла свое архитектурное бюро. Проекты Хадид считали новаторскими и даже радикальными. Одни поддерживали формирование нового стиля, другие считали работы Захи оторванными от реальности.

Хадид - дизайнер туфель

Хадид считают одним из главных представителей направления деконструктивизм. Причем она повлияла на распространение этого направления и в модной сфере. Ее модные коллекции были такими же смелыми, как и архитектурные проекты. Хадид занималась обувью. Самой известной моделью стали туфли NOVA - футуристичные туфли были высотой 16 сантиметров без каблука. Они были выполнены из хромированного винила и стекловолокна, а внутренняя часть отделана кожей.

Хадид – дизайнер мебели

Хадид сотрудничала и с фирмами, занимающимися разработками мебели. Они также отражали ее новаторский стиль с плавными линиями.

В 2008 году появилось новое направление в архитектуре, которое назвали "стилем цифровой эпохи". Параметризм во многом отражал идеи Захи Хадид – здесь также не использовались классические прямые фигуры и линии. Эта архитектура более "динамична", чем привычные классические здания. Ведущие учебные заведения со всего мира приглашали Хадид выступить перед студентами в качестве профессора и лектора.

Собственное бюро и проекты

Слава пришла к Хадид лишь в 1990-х, когда был реализован проект пожарной станции кампуса Vitra в Германии. К концу 1990-х бюро Хадид одержало победу в конкурсе на строительство нового здания для Центра современного искусства Розенталя в Америке. После открытия Центр получил несколько архитектурных премий.

Вот несколько знаковых работ Хадид:

Центр Гейдара Алиева (Баку)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этого здание считают символом обновленного Азербайджана. Оно было открыто в 2012 году, а два года спустя - признано лучшим в мире и удостоено премии Design of the Year. Здесь почти нет прямых линий. Лучи света, падающие на абсолютно белое здание Центра, подчеркивают его волнообразные формы.

Оперный театр (Гуанчжоу)

Театр стал одним из трех самых больших в стране. Благодаря плавным изломанным линиям, стеклу и стали здание пополнило список футуристических сооружений авторства Хадид. Потолок одного из залов театра напоминает звездное небо.

Dominion Tower (Москва)

Строительство московского бизнес-центра Dominion Tower началось в 2008 году, было приостановлено и лишь в 2015 году состоялось его официальное открытие. Сооружение напоминает сдвинутые тектонические плиты. Внутри здания классический стиль Хадид – минимализм, белый цвет, асимметрия и плавные линии.