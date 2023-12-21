Музыка Шопена в архитектуре Баку

120 лет назад, в январе 1904 года, в Баку в возрасте 38 лет умер Юзеф Гославский, российский архитектор польского происхождения. С его именем, а также с именами его последователей — Казимира Скуревича, Иосифа Плошко и Евгения Скибинского связано появление в архитектурном ландшафте Баку зданий, придавших столице Азербайджана утонченный европейский стиль.

Александро-Невский собор

20-летнее присутствие на должности главного архитектора Баку этнических поляков началось с Юзефа (Иосифа) Гославского, выпускника Института гражданских инженеров в Петербурге, прибывшего в Азербайджан в 1891 году для строительства православного собора Александра Невского. Необходимость такого собора возникла в 1870-х годах из-за массового наплыва русских рабочих, занятых на нефтяных промыслах и на производстве керосина.

Автором проекта собора был академик-архитектор Роберт Марфельд, уроженец Баку, а руководить строительными работами поручили 26-летнему Юзефу Гославскому. Это было вызовом для молодого специалиста, так как более опытные архитекторы отказались от предложения возглавить строительство из-за масштаба работ, а также некоторых особенностей декора.

Дело в том, что по проекту Марфельда стены храма должна была украшать лепнина, а в Баку, городе с традиционной каменной резьбой, на лепнину не соглашались. Между тем, работа с камнем помимо возросшей стоимости усложняла также и процесс самой стройки. Но Гославский отлично справился с задачей, и в начале 1898 года возведение собора было окончательно завершено.

Это был самый большой храм в Закавказье, уступавший только Храму Христа Спасителя в Москве. Он был виден из любой точки города. По нему ориентировались корабли, заходящие в бакинскую бухту. На торжественное открытие прибыл Николай II, принявший своеобразную эстафету от Александра III, 10 лет назад заложившего основу храма.

Но величественный собор не устоял перед революционными изменениями, и в 1936 году был снесен. Взрывать его пришлось три дня — настолько мощным был фундамент и несущие стены. Сегодня на его фундаменте стоят три школы: специальная музыкальная школа им. Бюль-Бюля, №189 и №190.

После триумфального дебюта на молодого архитектора Гославского посыпались частные заказы. Богатые нефтепромышленники и торговцы не жалели денег на воплощение архитектурных изысков для своих домов. Увиденное ими в Италии, Франции, Германии они стремились воплотить в родном Баку. И Юзеф Гославский стал для них находкой.

Под руководством молодого поляка были возведены здания, которые и сегодня остаются украшением Баку.

Дом Меликова (1897) — жилой дом, памятник архитектуры, построенный в готическом стиле на улице Ислама Сафарли. Это первый частный заказ от промышленника Амбарцума Меликова.

Дворец Гаджи Зейналабдина Тагиева (1902) — ныне музей Истории Азербайджана на улице Тагиева - выполнен в традициях Итальянского Ренессанса.

Женская мусульманская школа Тагиева (1901). Знаменитый меценат считал: "Обучая мужчину - обучаем одного человека; обучая женщину - обучаем всю семью". Сегодня на улице Истиглалият 8, находится Институт рукописей академии наук Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинская Городская Дума (1904) — последнее творение Юзефа Гославского в стиле барокко. В начале века Баку богател и не жалел денег на красоту. Для отделки этого здания, которое и по сей день является городским советом, были доставлены из Италии мрамор и красный кирпич. Его украшает резьба по камню, изображающая мифических животных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователи Гославского

Эстафету от Гославского принял его друг и соратник Иосиф Плошко. Он выполнял заказы на постройку от крупных нефтепромышленников и меценатов, таких как Муса Нагиев и Муртуза Мухтаров. Первой самостоятельной работой Плошко в Баку стало здание для общественно-благотворительных целей, заказанное ему Мусой Нагиевым в память о безвременно ушедшем из жизни сыне. Здание выполнено в монументальном стиле итальянской готики и напоминает Дворец дожей в Венеции. Сегодня это президиум Национальной Академии наук Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторым значительным творением стала Мухтаровская мечеть воздвигнутая на берегу Терека во Владикавказе.

Одно из творений Плошко, костел Пресвятой Девы Марии, воздвигнутый в 1912 году на средства Витольда Згленицкого, основоположника нефтедобычи промышленников Рыльских, не избежал участи собора Александра Невского и был снесен в 1930-х.

В 1912 году по заказу Муртуза Мухтарова Плошко всего за один год закончил строительство дворца, заказанного нефтепромышленником в подарок жене. Прообразом здания стало строение, поразившее жену Мухтарова во время их путешествия по Европе. Сегодня это одно из самых красивых зданий Баку – здесь располагается Дворец бракосочетаний.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1897 году архитектором Казимиром Скуревичем был воздвигнут пассаж Тагиева — сегодня это здание Бакинского универмага, в котором впервые были использованы железобетонные перекрытия.

31 мая 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Польши Анджей Дуда открыли мемориальную табличку на улице Польских архитекторов в Баку. Табличка создана главным архитектором Азербайджана Эльбаем Гасымзаде в память о их заслугах в создании архитектурного облика центра азербайджанской столицы.