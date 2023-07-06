Османская архитектура Балкан

На протяжении веков большая часть Юго-Восточной Европы была частью исламского мира. За это время османы оказали огромное влияние на Балканы, причем оно прослеживается не только в религии, но и в местной кухне, и в архитектуре. Подробнее об османской архитектуре в регионе расскажем в этом материале.

В балканских городах, попавших во владения тюрок, развился новый тип исламской архитектуры, который совместил в себе исламские мотивы и балканские стили. Сегодня это хорошо видно в Боснии и Герцеговине, а также в Албании.

Босния и Герцеговина

Мостар

Впервые в источниках этот город фигурирует в конце XV века. С этого же периода он начинает свое развитие в качестве приграничного города империи османов. Так, взамен обветшалого подвесного деревянного здесь был построен каменный мост, который впоследствии способствовал развитию торговли, а также содействовал путешествиям и военному делу.

Этот мост стал сердцем города. Он был построен по приказу султана Сулеймана Великолепного, из-за чего строение долгое время носил в народе имя Сулейманова моста. Архитектором моста выступил ученик прославленного Мимара Синана - Мимар Хайруддин. Он немного отошел от классического мостостроительства, так как в реку Неретву, отличающуюся неспокойным нравом, было невозможно установить одну из опор моста. В итоге особенностью сооружения стала первая в мире широкая арка.

Некоторые детали строительства Старого моста до сих пор вызывают вопросы. Так, например, ученые не понимают, как могли быть установлены строительные леса, а также как они выдержали 9-летнее строительство. В 1993 году мост был разрушен, а в 2004 году открыт после масштабных восстановительных работ. Старый мост включен в список Всемирного наследия.

Сараево

Столица БиГ – еще один город, в котором сохранились образцы архитектуры времен османов. Так, в Сараево находится большое количество мечетей этой эпохи. Самым старым исламским религиозным сооружением города считают Цареву мечеть. Она была возведена еще в XV веке во время правления Мурада II, потом была разрушена, а во времена султана Сулеймана Великолепного отстроена заново. В честь султана она и была названа Царевой.

Еще одна знаменитая мечеть в городе - Бегова (или Гази Хусрев-бега). Она была возведена в XVI веке для наместника султана в Боснии – Гази Хусрев-бега, правление которого считают золотым веком Сараево. Внушительные размеры здания придают ей величественный вид. Высота купола составляет почти 25 метров. До появления высотных зданий 45-метровый минарет мечети был самым высоким в городе. У мечети помимо открытого места для ритуального омовения были также возведены и закрытые помещения, где можно было совершить омовения теплой водой, которая поступала туда из больших медных чанов.

Албания

Берат и Гирокастра

Два албанских города объединены в этом материале не просто так. Берат и Гирокастра (их исторические центры), включенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, расположены на юге страны и часто фигурируют в источниках, как города-музеи. На этих землях хорошо сохранились строения эпохи османов. Берат называют городом тысячи окон благодаря османской застройке. Белые одно- и двухэтажные дома из камня, выстроены вверх по холму, поэтому отовсюду можно увидеть отражения множества окон. На протяжении веков в городе сосуществовали разные религии и общины, поэтому среди зданий можно увидеть не только мечети, но и церкви времен Византийской империи. Что касается османских религиозных строений, то здесь сохранилась мечеть султана Баязида II, которая сейчас называется Королевской.

В Гирокастре также сохранились белые каменные дома эпохи османов в один-два этажа. Они также расположены в старой части города, на холме. Поэтому множество городских узких улочек весьма крутые и извилистые.

Ещё одним образцом османской архитектуры в городе можно назвать дом Зекате. Он больше напоминает крепость, чем жилую постройку. Здесь три этажа. Две башни которые соединены проемом из двух арок, а на фоне массивных стен окна кажутся крошечными. Сейчас это место стало музеем, в котором можно посмотреть на внутреннее убранство.