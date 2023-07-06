6 фонтанов османского периода в Стамбуле: посмотреть за один день

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В период Османской империи фонтаны не только удовлетворяли потребности в воде, но и стали общественным местом, где люди вели приятные беседы. Хотя такие сооружения есть почти в каждом городе Турции, на фонтаны Стамбула стоит обратить особое внимание.

Фонтан Топхане

Этот фонтан, расположенный на одноименной площади, - третий по величине стамбульский фонтан. Время его строительства совпадает с переходным периодом от классического османского стиля к западному. Он считается одним из лучших образцов архитектурного направления рококо. Фонтан был возведен во время правления османского султана Махмуда I для доступа к чистой питьевой воде. Квадратное сооружение сверху и по бокам украшено растительным орнаментом в соответствии со стилем того периода: фруктовыми деревьями в горшках и изображениями цветов в вазах.

Немецкий фонтан

Немецкий фонтан, расположенный на площади Султанахмет сделан в Германии в честь второй годовщины визита императора Вильгельма II в Стамбул в 1898 году и подарен султану Абдул-Хамиду II. На фонтане две надписи: одна на тюркском языке, другая на немецком. Фонтан, детали которого были изготовлены в Германии, а затем собраны в стамбульском районе Султанахмет, выполнен в неовизантийском стиле из сиенита и украшен золотой мозаикой.

Фонтан Султана Ахмеда III

Фонтан рядом с дворцом Топкапы и мечетью Айя-София был построен во время правления султана Ахмеда III на месте византийского фонтана Перайтон и отразил в себе архитектуру турецкого рококо. Он также выполнен в форме квадрата, основным материалом для строительства послужил белый мрамор. Украшен фонтан цветочным орнаментом и росписью. Сооружение имеет три зарешеченных окна. Через них раньше выдавались стаканы с водой или шербетом.

Фонтан Хекимоглу Али-паши

Хекимоглу Али-паша был великим визирем Османской империи. Фонтан на площади причала Кабаташ был построен для удовлетворения потребностей в воде районов Бейоглу, Галата, Топхане и Фындыклы. Его реставрировали в 1987, 2007 и 2008 годах. На стороне фонтана, обращенной к Босфору, а также на противоположной стороне выгравированы стихи. Знатоки считают фонтан Хекимоглу Али-паши одним из лучших примеров переходного периода к турецкому барокко.

Фонтан мечети Плаща пророка

Мечеть Плаща пророка (Хырка-и-Шериф) была возведена в 1850 году во времена правления османского султана Абдул-Меджида I, чтобы сохранить мантию пророка Мухаммеда, которая была подарена Увайсу аль-Карани. Она передавалась по наследству, как священная реликвия. Рядом с культовым местом возвели фонтан.

Фонтан Салихи Султан

Фонтан был построен в середине XVIII века по приказу матери султана Махмуда I, Салихи Султан, которая провела детство в этом районе. Необычная форма и украшения отличают его от других фонтанов из этого списка. Главным материалом для строительства также послужил мрамор.