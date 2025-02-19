Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Национальные парки Азербайджана простираются от Гирканских лесов через пустынный Ширван до высокогорного озера Гёйгёль и прибрежной зоны Апшерона, открывая перед посетителями природные богатства страны. Расскажем, какие в Азербайджане есть национальные парки, где они находятся, когда были основаны и почему их стоит посетить.

Иностранные туристы все чаще посещают национальные парки Азербайджана, особенно популярны Апшеронский и Ширванский. Азербайджан стал привлекательным местом для туристов благодаря множеству факторов, в том числе живописным пейзажам и разнообразию в плане активного отдыха и осмотра достопримечательностей. В стране есть высокие горные хребты, прозрачные озера и не менее интересные полупустынные зоны.

© Фото: Naturefriends/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Национальные парки расположены по всей территории страны, охватывая долины, горы, побережья и леса. На севере находятся горные парки с высокими горными вершинами, в то время как юг представлен районами с влажным субтропическим климатом и густыми лесами. Такое разнообразие ландшафтов позволяет туристам посетить различные природные среды всего за одну поездку.

Ширванский национальный парк

Когда создан: 2003 год

Где находится: Сальянский и Нефтечалинский районы

Площадь: более 54 тысяч га

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Ширванский национальный парк был создан на территории одноименного заповедника для сохранения местной флоры и фауны. Нацпарк расположен в юго-восточном полупустынном регионе страны примерно на 20-27 метров ниже уровня моря. В парке есть различные среды обитания, такие как водно-болотные угодья, тростниковые заросли и илистые отмели. В сезон миграции птиц здесь можно встретить более 200 видов, включая фламинго, пеликанов, турачей, лебедей и аистов. Поэтому этот парк очень популярен у любителей бердвотчинга. Из диких животных здесь есть джейраны, камышовые коты, шакалы, дикие кабаны и многие другие представители фауны. Парк можно осмотреть пешком, на велосипеде или присоединившись к сафари на джипах.

Национальный парк Гейгёль

Когда создан: 2008 год

Где находится: Гейгельский район, около города Гейгель

Площадь: более 12 тысяч га

© Фото: Havin HP/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

К югу от города Гtйгёль, примерно в часе езды от Гянджи, на западе Азербайджана находится национальный парк Гейгёль. Сюда едут ради удивительного озера Гейгель ("голубое озеро"), в честь которого был назван сначала заповедник, а потом и парк. Особенно невероятные виды открываются с вершины горы Кяпаз (3066 м). Ведущая к вершине крутая тропа пролегает через массивные скалы и кустарники с набором высоты составляет около 600 м, а подъем на гору Кяпаз занимает около трех часов. Кроме Гейгёль в парк есть еще 7 озер, берега которых покрыты дубовыми и грабовыми лесами. Кроме клена, ольхи, акации, тополей и вязов здесь произрастают лианы. На территории парка обитают такие дикие животные, как благородные олени, кабаны, горностаи, волки и лесные коты.

Гирканский национальный парк

Когда создан: 2004 год

Где находится: Ленкоранский и Астаринский районы

Площадь: более 40 тысяч га

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Расположенный на юго-востоке Азербайджана Гирканский национальный парк лежит на склонах Талышских гор около побережья Каспийского моря. Этот нацпарк славится уникальной экосистемой Гирканских лесов, внесенных в список наследия ЮНЕСКО. В субтропических лесах нацпарка можно встретить краснокнижные железные деревья и гирканский самшит. В целом флора нацпарка включает около 1900 видов растений, включая эндемичные и редкие виды. В парке также обитают находящийся под угрозой исчезновения кавказские леопарды. Также есть рыси, кабаны, еноты, пятнистые олени и барсуки. В национальном парке доступны пешие прогулки по экотропам, многие туристы предпочитают приезжать с экскурсией, также включающей посещение чайных плантаций.

Апшеронский национальный парк

Когда создан: 2005 год

Где находится: Хазарский район Баку

Площадь: 783 га

© Фото: AlexFirstov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Апшеронский национальный парк занимает территорию песчаной косы одноименного полуострова. Этот довольно небольшой парк представляет собой полупустынную зону и состоит из песчаных пляжей, болотистых территорий, солончаков, трав и редких кустарников. Несмотря на здесь обитает широкий спектр диких животных, включая каспийских нерп, черепах, джейранов, шакалов, лисиц и различные виды птиц. Например, здесь можно увидеть фламинго, пеликанов, лебедей и цапель. Близость Апшерона к Баку делает его отличным местом для однодневной поездки.

Шахдагский национальный парк

Когда создан: 2006 год

Где находится: Исмаиллинский, Гусарский, Губинский, Габалинский, Огузский и Шемахинский районы

Площадь: более 130 тысяч га

© Фото: Khagani Hasanov1988/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Расположенный на территории сразу шести районов Азербайджана парк служит убежищем для находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных видов флоры и фауны. Туристы могут исследовать скалистые горы парка по пешеходным тропам, отправиться в этническую деревню Лаза. Здесь обитает множество видов птиц и животных, включая рысей, оленей, бурых медведей, лесных котов, кавказских уларов и беркутов. Расположенный на склонах Большого Кавказского хребта Шахдаг идеально подходит для экотуризма, но кроме пеших походов и бердвотчинга доступен зиплайн, катание на парапланах и лошадях, а зимой здесь можно кататься на лыжах, сноубордах, санях и ратраках. В Шахдагском национальном парке расположена самая высокая вершина Азербайджана Базардюзю (4466 м). Поскольку часть национального парка находится в приграничной зоне, для некоторых маршрутов понадобится специальное разрешение.

Алтыагаджский национальный парк

Когда создан: 2004 год

Где находится: Сиазаньский и Хызинский районы

Площадь: более 11 тысяч га

© Фото: Sefer azeri/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Алтыагаджский национальный парк расположен в северно-восточной части Азербайджана. Ландшафт здесь представляет собой смесь скалистых выступов, лесов и травянистых равнин. Это место обитания различных диких животных. Расположенный примерно в 110 км от Баку парк удобен для пеших прогулок, а рядом находится популярная достопримечательность - цветные горы Хызы.

Аггельский национальный парк

Когда создан: 2003 год

Где находится: Агджабединский и Бейлаганский районы

Площадь: 783 га

Расположенный на Мильской равнине Аггельский национальный парк представляет собой водно-болотные угодья с полупустынным ландшафтом. Озеро Аггель играет основополагающую роль в жизненном цикле перелетных птиц, обеспечивая безопасную среду обитания для гнездования и отдыха. Озеро включено в конвенцию ЮНЕСКО о водно-болотных угодьях международной значимости.