Как посетить все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане и Грузии?

Во время путешествия по странам Южного Кавказа стоить посетить по крайней мере несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние памятники и красивые природные заповедники. Расскажем, какие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО есть в Азербайджане и Грузии, где они находятся, когда и почему они попали в список.

Прошлой осенью благодаря Азербайджану список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на Южном Кавказе пополнился двумя новыми пунктами. Число признанных объектов в Грузии и Армении уже более 10 лет остается неизменным, но возможно список будет дополнен новыми наименованиями на 47-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в Софии в 2025 году.

Объекты ЮНЕСКО в Азербайджане

В Азербайджане можно увидеть пять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из последних объектов - Гирканские леса также лежат на территории Ирана. Сначала, в 2019 году внесли в список ЮНЕСКО иранскую часть лесов и только в прошлом году в список попали также и леса на территории Азербайджана. Из-за обширной территории произрастания - вдоль Каспия и северных склонов Эльбруса в Иране, а также Ленкоранской низменности и Талышских гор в Азербайджане - назвать конкретное место сложно, но можно просто съездить в Гирканский национальный парк.

Культурный ландшафт народа Хыналыг и маршрут перегона скота Кеч-Йолу (2023)

Включенный в список ЮНЕСКО в прошлом году культурный ландшафт Хыналыга и маршрут перегона скота Кеч-Йолу уникален среди региональных объектов ЮНЕСКО. Он охватывает не только территорию села, но и культурную традицию перегона домашнего скота местными жителями. Каждую весну пастухи перегоняют свои стада с зимних пастбищ на высокогорные летние. На пути маршрута Кеч-Йолу протяженностью более 200 км лежат кладбища и места поклонения, есть также инфраструктура для поддержки путешественников.

Как посетить Хыналыг?

Хыналыг расположен высоко в горах недалеко от границы с Дагестаном - это одно из самых высокогорных сел Южного Кавказа. Поездка сюда из Баку через Губу займет минимум четыре часа. Чтобы совершить пеший поход и глубже прочувствовать культуру, стоит остановиться в Хыналыге на одну ночь. В этом маленьком селе есть традиционные гостевые дома. Лучше всего посещать Хыналыг в промежуток между поздней весной и ранней осенью.

Наскальные рисунки Гобустана (2007)

В отличие от одноименного города к западу от Баку, заповедник Гобустан находится к югу от столицы, недалеко от Каспийского побережья. В Гобустане, внесенном в список ЮНЕСКО 17 лет назад, были найдены более чем 6000 доисторических наскальных рисунков, изображающих животных, охоту и другие сцены из повседневной жизни. Через музей посетители отправляются изучать пещеры и петроглифы с гидом. Хотя наскальные рисунки встречаются на всей большой территории заповедника, те, которые сохранились лучше всего, четко обозначены и связаны между собой пешеходными тропами.

Как посетить Гобустан?

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник находится всего в часе езды от столицы Азербайджана. Удобнее всего присоединиться к однодневной экскурсии, во время которой туристы увидят и заповедник с петроглифами и грязевые вулканы.

Ичери-шехер, Дворец Ширваншахов и Девичья башня (2000)

Столичный Баку - это настоящий город контрастов. За одним углом прячутся такие современные архитектурные чудеса, как Центр Гейдара Алиева и Пламенные башни, за другим - руины древних хаммамов и караван-сараев. Ичеришехер или старый город Баку, защищенный крепкими крепостными стенами XII века - это историческое ядро города, признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2000 году, это был первый такой объект в Азербайджане. На территории старинного жилого квартала находятся десятки значимых памятников, включая Девичью башню XII века, множество мечетей и Дворец Ширваншахов XIII века. Окруженная легендами Девичья башня теперь выступает в качестве музея, а сверху открываются прекрасные виды. Приморский бульвар и Каспийское море контрастируют с тесно переплетенными улочками Старого города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как посетить Ичери-шехер?

Старый Баку - это культурный и духовный центр города, сюда туристы идут первым делом. Здесь приятно гулять с пешеходной экскурсией, попутно узнавать интересные факты, но еще приятнее бродить в одиночестве. Все достопримечательности, включая Девичью башню, можно посетить самостоятельно.

Юхары Баш и Дворец шекинских ханов (2019)

Находящийся под защитой ЮНЕСКО с 2019 года Юхары баш - это историческая часть города Шеки. После длительной реставрации Дворец шекинских ханов снова сияет как жемчужина в короне Шеки. Возведенный в конце XVIII века как ханская резиденция, дворец остается одним из лучших образцов исламской архитектуры в регионе. Такое признание он получил благодаря узорчатому фасаду, особым витражам и удивительной внутренней отделке. Очарование Шеки простирается за пределы территории дворца на остальную часть города, мощеные улочки которого ведут туристов между мечетями и караван-сараями и чайными к крепости и Дому Шекихановых.

Как посетить Шеки?

Шеки расположен в 330 км к северо-западу от Баку. Доехать можно на маршрутках, такси и поездах, среднее время в пути по дороге составляет 4-6 часов.

Объекты ЮНЕСКО в Грузии

Леса и водно-болотные угодья Колхиды (2021)

Новейший для Грузии объект ЮНЕСКО включили в список три года назад. Колхидские леса и водно-болотные угодья состоят из семи территорий вдоль черноморского побережья, включая охраняемые территории и национальные парки: Колхети, Мтирала, Кобулети и Кинтриши. На территории произрастают реликтовые колхидские широколиственные леса, есть и водно-болотные экосистемы. Этот объект важен из-за редкой эндемичной флоры и фауны: здесь произрастает более тысячи видов растений (включая более 40 под угрозой исчезновения). Кроме того, сюда слетается огромное количество перелетных птиц, что делает его одним из важнейших для орнитологов мест наряду с охраняемыми территориями Джавахети.

Как посетить Колхидские леса?

Колхидские леса произрастают вдоль черноморского побережья страны на территории Аджарии, Гурии и Самегрело. Прекрасной базой для изучения этого региона может быть Батуми или другой крупный приморский город. Национальный парк Мтирала находится в 30 км от Батуми, а природный заповедник Кинтриши - в 60 км. Там есть обозначенные пешеходные тропы и места для кемпинга. Национальный парк Колхети лежит в 70 км от Батуми, в Поти можно взять интересную экскурсию на лодке по озеру Палиастоми. Природный заповедник Кобулети, расположенный в 35 км от Батуми, представляет собой приятное место для прогулок, до которого легко доехать из Кобулети. Национальный парк Мачахела, лежащий в 25 км от Батуми - еще один прекрасный вариант для пеших прогулок. Помимо озер, водопадов и болот, в этой части страны есть каменные арочные мосты и сохранившиеся мечети.

Верхняя Сванетия (1996)

Верхняя Сванетия - это один из знаковых объектов ЮНЕСКО в Грузии, а также одно из самых уникальных мест в стране с каменными башнями, которые возвышаются на фоне гор Большого Кавказа. В одном только селе Чажаши насчитываются десятки древних укреплений. Построенные сванами, населявшими эту часть Грузии на протяжении поколений, родовые сооружения имеют до пяти этажей. Башни украшают пейзажи всей Верхней Сванетии, но лучшее место, чтобы увидеть их - это Ушгули, откуда можно издалека посмотреть на Чажаши.

Как посетить Верхнюю Сванетию?

Удобнее всего остановиться в Местии - самом крупном населенном пункте в Сванетии, куда можно добраться из Зугдиди. Отсюда можно организовать поездки в Ушгули за 1,5-2 часа в дороге.

Исторические памятники Мцхеты (1994)

Включенная в список в 1994 году Мцхета была одним из самых ранних объектов ЮНЕСКО на Южном Кавказе. Исторические памятники Мцхеты, лежащей в 20 км от Тбилиси, включают монастырь Джвари, собор Светицховели и монастырь Самтавро. Когда Грузия еще была разделена на царства, Мцхета была столицей Картли. Древний город сохранял этот титул до VI века н. э., когда по велению царя Вахтанга Горгасали столицу перенесли в Тбилиси. Мцхета - это место, где христианство впервые было принято как государственная религия Грузии, и по сей день город остается столицей Грузинской православной церкви, так как здесь находится главный кафедральный патриарший храм Светицховели. Три средневековых монастыря Мцхеты хранят важные реликвии, фрески и могилы грузинских монархов. Вокруг Мцхеты много крепостей, часовен, пещер и археологических памятников, что делает город идеальным выбором для однодневной поездки из Тбилиси, чтобы погрузиться в грузинскую культуру.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как посетить Мцхету?

До Мцхеты можно добраться меньше чем за час езды от Тбилиси на маршрутке или такси от станции Дидубе. Однако стоит раз съездить в Мцхету с профессиональным гидом.

Монастырь Гелати (1994)

Также добавленный в список в 1994 году Гелатский монастырь - это одна из важнейших достопримечательностей Грузии не только с точки зрения религии, но и с точки зрения культуры. С начала XII века при монастыре была академия - оплот культуры и науки во время грузинского "Золотого века", когда в стране правил царь Давид Строитель, а позднее - царица Тамара. В монастыре сохранились фрески, иконы и мозаика.

Как посетить Гелати?

Гелати находится в 10 км к северу от Кутаиси, сюда можно доехать на автобусе или такси. Также посетить монастырь Моцамета, расположенный неподалеку.