Местия: как посетить туристический центр Сванетии

В последние годы Местия превратилась из культурного и религиозного центра Сванетии еще и в популярный туристический центр. Там есть новые отели, кафе и аэропорт. Чтобы посмотреть Сванетию надо ехать в поселок Местия, там есть музеи со сванскими башнями и доступ к высокогорным селам. Расскажем, где находится Местия, как туда добраться и что там посмотреть.

Где находится Местия?

Местия - это самое крупное село Верхней Сванетии, расположенной на северо-западе Грузии. Это единственный поселок городского типа в Местийском муниципалитете, который в свою очередь входит в край Самегрело-Верхняя Сванетия. Местия лежит на южном склоне горной системы Большого Кавказа на высоте примерно 1500 метров. От Нижней Сванетии Верхняя отделена Сванетским хребтом. Недалеко от Верхней Сванетии проходит российско-грузинская граница с Кабардино-Балкарией.

Стоит ли ехать в Местию?

Местия расположена в самом сердце Кавказских гор, в окружении высоких заснеженных вершин и альпийских лугов. Благодаря разнообразию туристических троп для пеших прогулок здесь особенно понравится любителям природы и активного отдыха на свежем воздухе. Сванетия известна своей самобытной культурой и традициями, в том числе фольклорными, архитектурными и кулинарными, а Местия - это не только административный центр региона, но и его культурное ядро. Архитектура Верхней Сванетии входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, особенно известны сванские башни, в Грузии их называют "сванури кошки".

Когда лучше всего ехать в Местию?

Местия - это круглогодичное направление, но наибольшей популярностью пользуется в летние месяцы: с декабря по март или даже апрель здесь катаются на лыжах и сноуборде, а с июня по октябрь ходят в походы и устраивают культурные туры.

Как добраться до Местии?

У Местии есть собственный аэропорт, который не раз попадал в списки самых необычных аэропортов мира, названный в честь царицы Тамар. Авиакомпания Vanilla Sky выполняет регулярные рейсы в Местию с аэропорта Натахтари, расположенного примерно в 20 км от Тбилиси (90 лари). Также можно прилететь из Кутаиси (50 лари).

Из Кутаиси можно добраться до Местии на маршрутке (5-6 часов, 40 лари) или такси, а из Батуми - за 6-7 часов. Можно сделать пересадку в Зугдиди, из Кутаиси или Батуми маршрутка идет 2,5-3 часа и стоит 10/25 лари.

Прямая маршрутка из Тбилиси в Местию идет около 10 часов и стоит 50 лари. В Местию можно добраться из Тбилиси также с пересадкой в Зугдиди. Из Тбилиси в Зугдиди можно можно доехать на поезде за примерно 6 часов (16 лари) или на маршрутке за 5-6 часов (35 лари), а из Зугдиди на маршрутке до Местии (3-4 часа, 30-60 лари в зависимости от сезона) или на совместном такси (3 часа, 40-50 лари за место или 180-200 лари за всю машину).

Что посмотреть в Местии?

Сванские башни

Хотя в Верхней Сванетии сохранилось около 200 сванских башен, в Местии можно увидеть только пару десятков сванских домов с башнями. Мало какие из них можно посетить, но обычно хотя бы пара находится. Например, подняться на башню можно при доме-музее альпиниста Михаила Хергиани (билет стоит 10 лари - 350 рублей) и при доме-музее Маргиани (билет стоит 20 лари).

Сванетский историко-этнографический музей

Сванетский музей Местии расположен в здании, построенном в 1936 году, но экспонаты, демонстрирующие внутри, насчитывают тысячелетия. Вход в музей Местии стоит 20 лари (700 рублей), для школьников и студентов скидка 50%. Часовая экскурсия по музею стоит 50 лари. Музей открыт с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

Ледник Чалаади

Прогулка к леднику Чалаади считается одним из самых простых маршрутов в Местии. Он доступен для людей с базовым уровнем физической подготовки, так как как минимум несколько часов это займет, в зависимости откуда начинать прогулку. Из Местии туда и обратно поход займет 5-6 часов (8 км), но если доехать на такси до подвесного моста, то можно уложиться в 2-3 часа.

Смотровая площадка "Крест" и озера Корульди

Смотровая площадка "Крест" находится на полпути к озерам Корульди. Поход туда и обратно до смотровой займет 2 часа, до озер идти дальше - около 7-8 часов туда-обратно. Доехать до озер можно и на внедорожнике.

В самом селе Местия стоит еще увидеть центральную площадь, церковь Лагами IX века и церковь Святого Георгия. Всего в 5 км от Местии есть симпатичное село Хешкили.

Чем заняться в Местии?

В Местии можно отправиться на экскурсию с местными гидами, либо уже приехать сюда с туристической группой. Выбор довольно большой, от экскурсий с уклоном в историю и архитектуру до более приключенческих туров с походами, альпинизмом или катанием на лыжах. Хотя саму Местию можно исследовать пешком, для посещения некоторых более отдаленных достопримечательностей, если поход в планы не входит, самостоятельным туристам стоит вызвать местное такси или договориться с частником. Еще есть прокат горных велосипедов.

Посетить Ушгули

Села сванской общины Ушгули, надежно спрятанные в горах, считаются самым высокогорным постоянным селением Европы и обязательным местом для посещения на любом маршруте по Сванетии. Самый популярный вариант летнего похода в Местии - это маршрут до Ушгули (почти 60 км) на высоту 2100 метров через несколько традиционных сванских сел, прохождение которого занимает 3-4 дня. Но большая часть туристов просто доезжает туда на джипах. Недалеко от Местии, по дороге в Ушгули, есть Башня любви, которую часто посещают туристы (вход - 2 лари).

Покататься на горнолыжном курорте Хацвали

Приезжать в Местию зимой в первую очередь стоит тем, кто рассчитывает покататься на горнолыжном курорте Хацвали. Там есть склоны как для начинающих, так и для опытных лыжников или сноубордистов. Маленький горнолыжный курорт в 8 км от Местии появился относительно недавно. Подъем на канатке стоит 10 лари, дневной абонемент - 50 лари, а абонемент на неделю - 370 лари.