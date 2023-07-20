Как посетить крест Гонио - красивую смотровую площадку у Батуми

От Гонио-Джвари или креста над Гонио открываются невероятные виды на черноморское побережье, включая Гонио-Апсаросскую крепость. Расскажем, что такое Гонио-Джвари, где находится смотровая площадка и как до нее добраться, а также как доехать из Батуми в Гонио.

Батуми в основном известен своими пляжами, но этот черноморский порт также окружают зеленые холмы и горы, поэтому ряд туристических маршрутов можно посетить, не отъезжая от города слишком далеко. Для продолжительной пешей прогулки ближе к Батуми можно выбрать один из маршрутов Батумского ботанического сада, а для более длительной поездки можно отправиться в национальные парки Аджарии - Мачахела, Мтирала и Кинтриши.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что такое крест Гонио?

Гонио-Джвари - это массивный бетонный крест, возведенный 10 лет назад на холме над селом Гонио, расположенном в 13,5 км от Батуми. При этом расстояние от Гонио до границы с Турцией в два раза меньше, чем до Батуми. Крест возвышается прямо над Гонио-Апсаросской крепостью - руинами древнеримского форпоста, который остается главной туристической достопримечательностью этого района и самой древней грузинской крепостью. Периодически в Апсаросе продолжаются раскопки и недавно там нашли золотую сакральную пластину, посвященную культу Юпитера Долихен. Ученые надеются найти там и святилище, так как этот мистериальный культ не был широко распространен и храмов-долихенумов сохранилось мало (один из них можно увидеть в Балаклаве). На вершине холма планируется построить и храм, но строительство продвигается медленно.

Как добраться до креста над Гонио?

Хотя из Батуми до креста над Гонио можно доехать на машине или на такси, можно также подняться из села Гонио или другого района Батуми, который называется Авгия. Но через Авгию удобнее спускаться, так как там лучше дорога, которая к тому же освещена фонарями, и не надо поздно вечером идти через лес. Кроме того, на эту смотровую площадку можно приехать с некоторыми экскурсиями. Если хочется в тот же день посетить и другие достопримечательности вокруг, но доступен лишь общественный транспорт, экскурсия будет хорошим вариантом.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Прогулку до креста Гонио можно совершить всего за несколько часов, особенно красиво наблюдать с вершины холма как заходит солнце. Со смотровой площадки открывается панорама на Гонио и Черное море на западе, дельту реки Чорохи на севере и яркие огни Батуми на горизонте. Если смотреть на восток, видно горные долины и небольшие села. Видно с холма и зеленые чайные плантации.

Как добраться в Гонио из Батуми?

Из Батуми в Гонио ходит автобус №16 примерно каждые 20-30 минут, например, можно уехать с улицы Абусеридзе. Стоимость проезда по транспортной карте составляет 30 тетри (тбилисская MetroMoney работает и в Батуми), если платить в автобусе картой, цена будет около 80 тетри. Кроме того, можно доехать на любой маршрутке, которая идет в Сарпи или Гонио, но нужно будет выйти после крепости, когда. Дорога в Гонио на автобусе из Батуми занимает 20-30 минут в зависимости от пробок.

Как добраться до креста Гонио пешком?

Расстояние : около 9 км туда и обратно; от Гонио до площадки - 5,5 км (примерно 2 часа), от площадки до Агвии - 3,8 км (чуть более часа)

: около 9 км туда и обратно; от Гонио до площадки - 5,5 км (примерно 2 часа), от площадки до Агвии - 3,8 км (чуть более часа) Продолжительность прогулки: примерно 3 часа туда и обратно без учета времени наверху

примерно 3 часа туда и обратно без учета времени наверху Подъем на высоту: 330 метров

330 метров Сложность: хайкинг простой, но в некоторых местах подъем крутой

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

На смотровую площадку с крестом Гонио лучше всего приходить к закату. Летом, когда здесь жарко, в дневные часы пешком идти не рекомендуется, так как местность весьма открытая, лучше выбирать утро или ранний вечер. Начинать прогулку можно уже после заправок Socar и Rompetrol по улице Свимона Кананели. Первый ориентир, к которому нужно стремиться - это мечеть Гонио. После нее путь идет через жилые кварталы сначала налево, а потом направо. Ближе к вершине холма встречается уже меньше домов, а подъем становится более крутым. В какой-то момент будет развилка из нескольких путей, нужная выглядит как лесная тропа, идти по ней около 20 минут. Потом с поляны виден ориентир в виде креста на вершине холма, к которому ведет извилистая тропа. Выше есть асфальтированная дорога, по которой можно доехать на смотровую площадку на машине через Авгию. Это довольно популярное у туристов и местных жителей место для встречи заката. Из Авгии, куда с вершины холма можно спуститься, чтобы не идти тем же путем, уже можно уехать на автобусе, маршрутке или такси обратно в Батуми.