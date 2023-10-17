© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Граница между грузинским селом Сарпи и турецким городом Хопа интересна из-за здания контрольно-пропускного пункта, построенного немецким архитектурным бюро. По пути к Сарпи встретятся колоритные села и несколько хороших пляжей. Расскажем, как добраться в Сарпи из Батуми вдоль побережья Черного моря и что стоит посмотреть по пути.

Как добраться до Сарпи из Батуми?

В Сарпи можно добраться из Батуми на общественном транспорте, на личном или арендованном автомобиле и даже на велосипеде. Независимо от выбора транспорта, если останавливаться у всех достопримечательностей, поездка займет целый день, но если добираться сразу до крепости, а потом до КПП, то можно успеть за полдня. Расстояние от начала Батумского бульвара до Сарпи - всего 20 км, дорога без остановок займет около 40 минут.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Самый простой способ добраться до турецкой границы из Батуми - это сесть на городской автобус № 16 (идет от улицы Маяковского почти через весь Батуми) или маршрутку № 88 (следует от остановки Школа № 23, недалеко от старого автовокзала Батуми). До крепости идут эти же номера и маршрутка № 33 (идет от улицы Чавчавадзе). Автобус ходит каждые 20-30 минут. Если оплачивать проезд в автобусе транспортной картой (цена 2 лари), стоимость будет 30 тетри, поездка в маршрутке стоит 70 тетри. Доехать на такси до Гонио стоит около 15 лари в одну сторону.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Сарпи и окрестностях?

Крепость Гонио

По мере продвижения на юг, слева покажутся высокие каменные стены и башни Гонио-Апсаросской крепости. С названием связана легенда о смерти сына Колхидского царя Ээта - Апсирта. Крепость Гонио - это один из важнейших археологических памятников Аджарии и главная туристическая достопримечательность в этом районе.

Крепость была построена как минимум в I веке н.э. и первоначально представляла собой укреплённый римский город с собственным театром и ипподромом. В II веке н.э. крепость перешла к византийцам, тогда это был оплот генуэзских купцов. В середине XVI века контроль над этой территорией получили османы, добавив мечеть и бани.

Крепость Гонио открыта каждый день с 10:00 до 18:00. Вход стоит 5 лари. После посещения стоит спуститься, чтобы увидеть внешние стены крепости, окаймленные фруктовыми деревьями. Здесь дорога приближается к берегу моря. Сразу за крепостью открывается вид на пляж Гонио, где можно купаться. Вдоль пляжа стоит пара заброшенных отелей в бруталистском стиле, оставшихся с советских времен.

Крест над Гонио

Если есть время, можно отправиться в хайкинг до смотровой площадки у креста, которая расположена над Гонио. Со смотровой площадки высоко над крепостью открывается потрясающий вид на Черное море и Верхнюю Аджарию. Летом лучше идти туда в утреннее или вечернее время, но особенно красивые виды на закате.

Как добраться до Креста Гонио?

Смотровая площадка расположена на холме Филеримос около села Ахалсопели, в 13 км к югу от Батуми. Этот массивный бетонный крест, установленный в 2014 году, возвышается над крепостью Гонио. Из Батуми до смотровой площадки можно доехать на автомобиле за полчаса или взять такси, но если ехать на автобусе или маршрутке до крепости, то подниматься вверх придется от Гонио пешком. Начинать подъем стоит по дороге за заправочной станцией "Ромпетрол". По пути встретится мечеть Гонио, от нее нужно повернуть налево, а затем направо. Крест виден вдалеке, но подъем становится более крутым. Маршрут можно сделать круговой: подниматься из Гонио (5,5 км), а спускаться по другой тропе к району Батуми - Авгия (3,8 км), то есть маршрут получится протяженностью менее 10 км. В Авгии можно сесть на автобус или маршрутку, чтобы уехать в центр Батуми.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Квариати

Квариати - это предпоследний пляжный городок на грузинской стороне границы. Эта часть дороги очень живописна, к тому же, есть где остановиться, чтобы полюбоваться видом на Сарпи и побережье Черного моря, в том числе отсюда уже видно и турецкую часть. Вдоль обочины дороги около Квариати есть несколько водопадов. Около одного из них установлена памятная табличка "Путь через Грузию - Путь просвещения" и скульптура, посвященная Андрею Первозванному - первому из 12 апостолов. Считается, что именно в этом месте он вошел в Грузию, чтобы проповедовать христианство.

Сарпи и граница

Дорога от Квариати до Сарпи составляет чуть более 1 км. Изюминка Сарпи - белое здание контрольно-пропускного пункта витиеватой формы. Самый лучший вид открывается с возвышения слева от дороги, дальше можно подняться на смотровую площадку. Помимо КПП, в Сарпи есть церковь Андрея Первозванного, женский монастырь Иоанна Богослова, Музей культуры лазов, несколько кафе, магазинов, а также небольшой пляж с черным песком.