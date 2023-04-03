Как посетить ботанический сад Батуми: транспорт, цены, что посмотреть

Один из лучших способов провести выходной день в Батуми - это съездить на полдня или даже целый день в ботанический сад, ведь поездка к Зеленому мысу подарит идеальную передышку от городской суеты. Расскажем, где находится ботанический сад Батуми, когда он был основан, как до него добраться и что там посмотреть.

Ботанический сад Батуми - это один из крупнейших и важнейших региональных центров изучения растений. Здесь на площади более 100 га произрастает почти 2000 видов деревьев и кустарников, собранных со всего мира. Это также одно из самых удачных мест около Батуми, чтобы насладиться видами на черноморское побережье с высоты.

Когда в Батуми появился ботанический сад?

Ботанический сад близ Батуми был открыт в 1912 году, это был один из самых больших ботанических садов в СССР. Сад заложил российский ботаник Андрей Краснов в 1880 году. Теплый климат замечательно подошел для выращивания растений из тропиков и субтропиков. А с развитием Батуми, росла и популярность этого ботанического сада. Помимо того, что этот сад служит в качестве достопримечательности Тбилиси, он также играет важную роль в сохранении видов растений и курстарников.

Где находится ботанический сад Батуми?

Батумский ботанический сад расположен около станции железной дороги Мцване Концхи, что переводится как "Зеленый мыс", в 9-10 км от центра Батуми. Рядом с центральным (нижним) входом есть пляж.

На посещение сада стоит выделить хотя бы 2-3 часа, плюс нужно заложить время на дорогу примерно 1 час на общественном транспорте, и немного меньше для такси. Сад открыт каждый день с 9:00 до 19:30.

Как добраться до ботанического сада Батуми?

Возле нижнего входа ботанического сада останавливается городской автобус №10 и маршрутка №31, которые идут через весь город, а автобус от Батумского аэропорта. Транспорт ходит примерно раз в 15-30 минут. Стоимость проезда на автобусе 30 тетри, от центра города ехать около 30 минут. Оплатить проезд можно только проездным или картой. Проезд в маршрутке стоит около 1 лари, оплата водителю наличными при выходе.

У парка есть еще верхний вход, до него на общественном транспорте можно доехать только на автобусе 10а (но водителю нужно сообщить, автобусной остановки там нет).

Проезд на такси из центра города до ботанического сада обойдется примерно в 15-20 лари.

Сколько стоит посещение ботанического сада Батуми?

Посещение ботанического сада для туристов стоит 20 лари (685 рублей), для граждан страны - 10 лари (грузинские пенсионеры и студенты платят 5 лари, школьники - 2 лари). Дети до 6 лет проходят бесплатно.

Также граждане Грузии или лица с ВНЖ бесплатно могут посетить парк 31 декабря, 1 января, 26 мая и в некоторые другие даты.

Можно сесть на входе на электромобиль для перемещения по парку (стоимость 10 лари в одну сторону, для граждан Грузии - 5 лари). Индивидуальное пользование электромобилем для максимум 5 человек на час - 100 лари.

Услуги гида на 1,5 часа стоят 80 лари, на 40 минут на электромобиле - 50 лари.

В парке есть зиплайн - стоимость 70 лари, протяженность 500 метров.

Что посмотреть в ботаническом саду Батуми?

При покупке билетов выдается карта, но даже с ней сложно понять, как ориентироваться. Указателей здесь мало, а буквенную разметку маршрутов с карт убрали. Поэтому стоит скачать на телефон офлайн карты, например maps.me. Территория сада разделена на 3 главных части (верхнюю, нижнюю и приморскую) и 9 географических зон.

Лучший маршрут для первого посещения

Большинство туристов для первого знакомства выбирают красный маршрут А, который делит территорию сада пополам с юга на север. Маршрут тянется на 2,7 км, он идет от кассы до Чакви по удобной дороге. На этой тропе есть смотровые площадки с видом на черноморское побережье. Этот маршрут проходит через такие интересные отделы парка, как Австралийский и Новозеландский. Тропа заканчивается в приморской части парка, где есть единственное кафе. В парке есть и другие маршруты, которые можно совмещать, таким образом посмотрев большую часть ботанического сада. Поскольку сад расположен на холме, тропы на побочных маршрутах местами довольно крутые.

Тюльпановый мост

Самая необычная достопримечтельность ботанического сада Батуми - это тюльпановый мост. В 1913 году в сад было завезено 20 тюльпановых деревьев (лириодендрон). Одно из деревьев упало во время шторма в 1985 году. Тюльпановый мост находится в североамериканском отделе ближе к концу сада на тропе А. Ствол может быть довольно скользким, поэтому нужно быть осторожным при подъеме.

Японский сад

Еще один очень красивый отдел ботанического сада - это зона, посвященная Восточной Азии, где есть японский уголок. Он расположен в низине недалеко от маршрута А.

Кемпинг в Батумском ботаническом саду

В ботаническом саду Батуми есть возможность кемпинга в специальных местах. Размещение в палатке разрешено с 18:00 до 10:00 следующего дня, к входной плате добавляется 25 лари с гражданина Грузии или 50 лари с иностранного туриста.