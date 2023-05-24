Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Задолго до появления чайных кустов, ведущих свое происхождение от китайских сортов, в Грузии пили чай из трав и листьев плодовых кустарников, растущих в горах Кавказа, например, дикой черники, ежевики, шелковицы и шиповника. Но массовым его производство никогда не было, а вот грузинский фабричный чай заполонил рынок СССР и даже шел на экспорт.
Откуда в Грузии чай?
Считается, что впервые китайский чай появился в Грузии с подарком Екатерины II в XVIII веке - императрица подарила Ираклию II чайный сервиз, но выращивать его стали здесь позднее. Первые чайные плантации в Грузии появились в середине XIX века, хотя индивидуальные попытки разведения чая на территории страны проводились и ранее. Места для первых плантаций чая были выбраны на западе страны в Гурии и Аджарии благодаря подходящему климату. Первый грузинский чай был официально представлен обществу уже в 1864 году на торгово-промышленной выставке в Петербурге, но эксперимент был не очень успешный. Впоследствии грузинский князь Михаил Эристави добился более удачных результатов, а число тех, кто занимался селекцией чая, увеличилось.
Большой вклад в развитие чаеводства в Грузии внес знаток чая и успешный предприниматель Константин Попов, пригласивший в Грузию специалиста по чаю Лау Джон Джау (Лю Цзюньчжоу) из Китая. К концу XIX века в Грузии открылась первая чайная фабрика, чай с плантаций которой в 1900 году был назван лучшим на Всемирной торгово-промышленной выставке в Париже.
Производство чая в Грузии набирало обороты, и страна стала одним из самых крупных производителей чая в СССР. К тому моменту как производство грузинского чая в СССР стало массовым, качество чая сильно снизилось. Поэтому у разных людей сохранились разные воспоминания о грузинском чае: кто-то помнит прекрасный и неповторимый вкус напитка, а кто-то “пыль грузинских дорог” в брикетах.
Выращивает ли сейчас Грузия чай?
После распада Советского Союза чайная промышленность Грузии оказалась на грани исчезновения из-за экономических трудностей и утраты рынков сбыта. Но в последнее десятилетие чайную отрасль Грузии начали активно возрождать: в 2016 году в стране запустили программу по реабилитации чайных плантаций страны при поддержке государства.
Многие чайные плантации на западе Грузии пока что еще заброшены, либо там выращивается что-то еще. Но производители чая не сдаются и продолжают работу по развитию чайной промышленности. Впереди долгий путь, потому что несмотря на успехи, сбывать чай на зарубежные рынки получается плохо. Да и с низкой стоимостью импортного чая в самой Грузии бороться сложно. Пока что производители заявили, что лишь четверть продаж чайной продукции приходится на грузинский чай. Но учитывая состояние плантаций еще 10 лет назад, это уже результат.
Где сейчас продегустировать чай в Грузии?
В Гурии можно отправиться на экскурсии по "Чайному пути" Грузии: производители предлагают тематические туры с дегустациями чая и блюда гурийской кухни для туристов, желающих узнать больше об регионе. В том числе это можно сделать на чайных плантациях Teni Tea в селе Кведа-Бахви, "Комли" в селе Цителмта, Plantacia, Sisters Zhgenti Plantation и Taba Tea House & Tea Garden в селе Мелекедури.
Например, плантация Teni Tea семьи Тенеишвили, которая находится в селе Кведа-Бахви в 15 минутах от Озургети, была первой среди восстановленных в Грузии. Здесь выращивают зеленый, черный и белый чай. А гостиница "Комли, расположенная в селе Цителмта в 10 минутах от Озургети, с чайной плантацией и собственной фермой управляет семья Мегреладзе, которая также занимается чайной промышленностью на протяжении поколений.