Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Высокие горы и шумные застолья с вином, которое льется рекой - это первое, что приходит на ум, при упоминании о Грузии, но когда-то эта южнокавказская страна была известна и своим чаем. Расскажем, как в Грузии появился чай, что происходит сейчас с чайной индустрией страны и где можно продегустировать грузинский чай.

Задолго до появления чайных кустов, ведущих свое происхождение от китайских сортов, в Грузии пили чай из трав и листьев плодовых кустарников, растущих в горах Кавказа, например, дикой черники, ежевики, шелковицы и шиповника. Но массовым его производство никогда не было, а вот грузинский фабричный чай заполонил рынок СССР и даже шел на экспорт.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Откуда в Грузии чай?

Считается, что впервые китайский чай появился в Грузии с подарком Екатерины II в XVIII веке - императрица подарила Ираклию II чайный сервиз, но выращивать его стали здесь позднее. Первые чайные плантации в Грузии появились в середине XIX века, хотя индивидуальные попытки разведения чая на территории страны проводились и ранее. Места для первых плантаций чая были выбраны на западе страны в Гурии и Аджарии благодаря подходящему климату. Первый грузинский чай был официально представлен обществу уже в 1864 году на торгово-промышленной выставке в Петербурге, но эксперимент был не очень успешный. Впоследствии грузинский князь Михаил Эристави добился более удачных результатов, а число тех, кто занимался селекцией чая, увеличилось.

Большой вклад в развитие чаеводства в Грузии внес знаток чая и успешный предприниматель Константин Попов, пригласивший в Грузию специалиста по чаю Лау Джон Джау (Лю Цзюньчжоу) из Китая. К концу XIX века в Грузии открылась первая чайная фабрика, чай с плантаций которой в 1900 году был назван лучшим на Всемирной торгово-промышленной выставке в Париже.

Производство чая в Грузии набирало обороты, и страна стала одним из самых крупных производителей чая в СССР. К тому моменту как производство грузинского чая в СССР стало массовым, качество чая сильно снизилось. Поэтому у разных людей сохранились разные воспоминания о грузинском чае: кто-то помнит прекрасный и неповторимый вкус напитка, а кто-то “пыль грузинских дорог” в брикетах.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Выращивает ли сейчас Грузия чай?

После распада Советского Союза чайная промышленность Грузии оказалась на грани исчезновения из-за экономических трудностей и утраты рынков сбыта. Но в последнее десятилетие чайную отрасль Грузии начали активно возрождать: в 2016 году в стране запустили программу по реабилитации чайных плантаций страны при поддержке государства.

Многие чайные плантации на западе Грузии пока что еще заброшены, либо там выращивается что-то еще. Но производители чая не сдаются и продолжают работу по развитию чайной промышленности. Впереди долгий путь, потому что несмотря на успехи, сбывать чай на зарубежные рынки получается плохо. Да и с низкой стоимостью импортного чая в самой Грузии бороться сложно. Пока что производители заявили, что лишь четверть продаж чайной продукции приходится на грузинский чай. Но учитывая состояние плантаций еще 10 лет назад, это уже результат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где сейчас продегустировать чай в Грузии?

В Гурии можно отправиться на экскурсии по "Чайному пути" Грузии: производители предлагают тематические туры с дегустациями чая и блюда гурийской кухни для туристов, желающих узнать больше об регионе. В том числе это можно сделать на чайных плантациях Teni Tea в селе Кведа-Бахви, "Комли" в селе Цителмта, Plantacia, Sisters Zhgenti Plantation и Taba Tea House & Tea Garden в селе Мелекедури.

Например, плантация Teni Tea семьи Тенеишвили, которая находится в селе Кведа-Бахви в 15 минутах от Озургети, была первой среди восстановленных в Грузии. Здесь выращивают зеленый, черный и белый чай. А гостиница "Комли, расположенная в селе Цителмта в 10 минутах от Озургети, с чайной плантацией и собственной фермой управляет семья Мегреладзе, которая также занимается чайной промышленностью на протяжении поколений.